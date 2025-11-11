El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que una de sus voluntarias resultó herida luego de que un grupo de personas arrojara piedras contra el camión principal y parte del equipo que participaba en la “Marcha por la Igualdad, Santiago Parade”, realizada el pasado sábado en el centro de Santiago.

Según detalló la organización, los ataques provinieron desde el frontis de la Biblioteca Nacional, donde al mismo tiempo se desarrollaba una manifestación denominada “protesta marika”, convocada por el grupo Disidencias UDP, indicaron desde la organización.

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE Ampliar

Si bien el Movilh aclaró que no existe certeza de que los agresores pertenezcan a dicha protesta, precisaron que “los ataques provinieron desde ese sector y en el momento en que se desarrollaban esas manifestaciones”.

A través de un comunicado, el movimiento lamentó el hecho y reiteró su respeto por la libertad de expresión. “Toda protesta y crítica tiene el legítimo derecho a manifestarse. Lo que rechazamos y repudiamos con fuerza son las agresiones físicas o el daño a la infraestructura, provengan de donde provengan”, indicó la organización.

El Movilh agregó que una de sus voluntarias “recibió un golpe en el ojo con una piedra lanzada desde el mismo sector, y aunque no sufrió lesiones graves, no pudo abrir el ojo durante varias horas”. Además, denunciaron que otros agresores intentaron robar banderas del colectivo.

Finalmente, el movimiento calificó el ataque como “una agresión deleznable” y llamó a las personas e instituciones que participaron en la “protesta marika” a colaborar en la identificación de los responsables, con el fin de iniciar las acciones legales correspondientes.