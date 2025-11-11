Huelga de pilotos en LATAM: aerolínea deberá cancelar algunos vuelos nacionales e internacionales

Este miércoles, el sindicato de pilotos de LATAM anunció el inicio de una huelga legal, lo que obligará a la aerolínea a cancelar y reprogramar una serie de vuelos tanto dentro de Chile como en rutas internacionales.

La compañía informó que está aplicando un plan de contingencia para mitigar los efectos entre los pasajeros, priorizando rutas críticas como Punta Arenas e Isla de Pascua, donde se garantizará al menos un vuelo diario.

En esa línea, LATAM detalló que notificará a los usuarios sobre cancelaciones o retrasos mediante correo electrónico y que mantendrá actualizada la información en su sitio web y redes sociales.

En caso de cancelación, los pasajeros podrán solicitar la devolución total del valor del pasaje, incluyendo las tasas de embarque, o bien optar por cambiar la fecha del vuelo dentro del plazo de un año.

El Sernac anunció que monitoreará el desarrollo de la huelga, asegurando que la empresa cumpla con su deber de profesionalidad y respete los derechos de los consumidores.

Además, el organismo mantendrá coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) para supervisar las medidas implementadas.

El Servicio recordó que los pasajeros pueden interponer reclamos en www.sernac.cl o llamando al 800 700 100 en caso de inconvenientes, y enfatizó que las aerolíneas están obligadas a informar de forma oportuna cualquier modificación en los servicios contratados.