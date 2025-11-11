;

Expertos alertan grave disminución del pingüino de Humboldt en Chile: quedan menos de 20 mil ejemplares

Chile concentra el 80% de la población mundial de esta especie, cuya cifra se redujo más de la mitad desde fines de los años 90.

Javiera Rivera

Pingüino de Humboldt

Pingüino de Humboldt / Antonio Hugo Photo

La población del pingüino de Humboldt continúa reduciéndose de forma preocupante en las costas chilenas.

Según científicos de la Universidad de Concepción, la cantidad de ejemplares de esta especie —que habita entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso— habría caído a menos de 20 mil.

Por lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente reclasificó recientemente al pingüino de Humboldt como especie “en peligro de extinción”, lo que refleja la gravedad de su situación.

Hay que destacar, que Chile alberga cerca del 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt, por lo que su protección resulta clave para evitar un daño ecológico irreversible.

Entre las principales amenazas que enfrenta destacan la competencia por alimento con la pesca industrial y artesanal, la pérdida de hábitat costero, la contaminación y el avance del cambio climático.

Revisa también

ADN

“El pingüino de Humboldt enfrenta una serie de amenazas que no han disminuido con el tiempo. Si no se toman medidas concretas, podría pasar de estar en peligro a estar en peligro crítico”, advirtió el biólogo marino Guillermo Cubillos, del Zoológico Nacional.

Los expertos coinciden en que la conservación del pingüino de Humboldt depende de un esfuerzo conjunto entre el Estado, las comunidades costeras y la ciudadanía.

Su desaparición no solo implicaría la pérdida de un símbolo de la fauna marina chilena, sino también un impacto en el equilibrio ecológico del Pacífico sur.

ADN

Pingüino de Humboldt / Miguel Sanz

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad