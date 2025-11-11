Expertos alertan grave disminución del pingüino de Humboldt en Chile: quedan menos de 20 mil ejemplares

La población del pingüino de Humboldt continúa reduciéndose de forma preocupante en las costas chilenas.

Según científicos de la Universidad de Concepción, la cantidad de ejemplares de esta especie —que habita entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso— habría caído a menos de 20 mil.

Por lo anterior, el Ministerio del Medio Ambiente reclasificó recientemente al pingüino de Humboldt como especie “en peligro de extinción”, lo que refleja la gravedad de su situación.

Hay que destacar, que Chile alberga cerca del 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt, por lo que su protección resulta clave para evitar un daño ecológico irreversible.

Entre las principales amenazas que enfrenta destacan la competencia por alimento con la pesca industrial y artesanal, la pérdida de hábitat costero, la contaminación y el avance del cambio climático.

“El pingüino de Humboldt enfrenta una serie de amenazas que no han disminuido con el tiempo. Si no se toman medidas concretas, podría pasar de estar en peligro a estar en peligro crítico”, advirtió el biólogo marino Guillermo Cubillos, del Zoológico Nacional.

Los expertos coinciden en que la conservación del pingüino de Humboldt depende de un esfuerzo conjunto entre el Estado, las comunidades costeras y la ciudadanía.

Su desaparición no solo implicaría la pérdida de un símbolo de la fauna marina chilena, sino también un impacto en el equilibrio ecológico del Pacífico sur.