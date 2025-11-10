Los momentos, cruces y frases que dejó el último debate presidencial antes de las elecciones del 16 de noviembre en Chile / Hans Scott

El último debate presidencial, antes de las elecciones de este domingo 16 de noviembre, reunió este lunes a los ocho candidatos que aspiran a llegar a La Moneda.

En el encuentro organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) participaron Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

La instancia se dividió en cuatro bloques temáticos —Seguridad, Economía, Políticas Sociales y Gobernabilidad— y permitió réplicas y preguntas directas entre los postulantes.

En esta nota podrás revisar los videos con los momentos más relevantes del encuentro organizado por Anatel.