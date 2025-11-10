;

VIDEOS. Los momentos, cruces y frases que dejó el último debate presidencial antes de las elecciones del 16 de noviembre en Chile

Los aspirantes a la presidencia expusieron sus visiones sobre economía, políticas sociales y liderazgo en el encuentro televisivo de Anatel.

Martín Neut

Los momentos, cruces y frases que dejó el último debate presidencial antes de las elecciones del 16 de noviembre en Chile

Los momentos, cruces y frases que dejó el último debate presidencial antes de las elecciones del 16 de noviembre en Chile / Hans Scott

El último debate presidencial, antes de las elecciones de este domingo 16 de noviembre, reunió este lunes a los ocho candidatos que aspiran a llegar a La Moneda.

En el encuentro organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) participaron Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Revisa también:

ADN

La instancia se dividió en cuatro bloques temáticos —Seguridad, Economía, Políticas Sociales y Gobernabilidad— y permitió réplicas y preguntas directas entre los postulantes.

En esta nota podrás revisar los videos con los momentos más relevantes del encuentro organizado por Anatel.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad