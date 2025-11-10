Provoste anuncia acciones legales contra Daniel Manouchehri tras ser aludida en AC contra Ulloa

La senadora Yasna Provoste (DC) anunció este lunes que presentará acciones legales contra el diputado socialista Daniel Manouchehri, luego de un tenso cruce en el Senado durante el debate de la acusación constitucional contra el exministro Antonio Ulloa, finalmente destituido. La senadora DC afirmó que, si bien la agresión del diputado no era el foco principal, la perseguirá judicialmente.

El incidente ocurrió cuando Manouchehri, en la réplica de la parte acusadora, deslizó graves acusaciones. El diputado hizo referencia a supuestas conversaciones entre Ulloa y el abogado Luis Hermosilla —investigado en el caso Audio— en las que se aludía a un presunto apoyo de Provoste en una antigua acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso. Manouchehri citó ante la sala: “Hermosilla le dice ‘gracias por el apoyo a Silvana. Yasna Provoste cumplió’”. El comentario desató la inmediata reacción de la parlamentaria y motivó un llamado de atención por parte del presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien tildó la intervención de “una falta de respeto”. publica La Tercera.

Tras la sesión, la senadora Provoste respondió públicamente a su colega oficialista con un duro contraataque, acusándolo de intentar desviar el foco de los verdaderos hechos de corrupción. Provoste enfocó su crítica en presuntas irregularidades en el Municipio de Copiapó, apuntando directamente al alcalde Maglio Cicardini, padre de la pareja del diputado socialista.

La senadora DC increpó directamente a Manouchehri con una dura cita de su propia intervención en la acusación constitucional: “Quiero reiterar lo que él mismo señaló en la Acusación Constitucional, quien guarda silencio frente a hechos de corrupción, se convierte en cómplice. Entonces, le pregunto desde acá ¿Por qué son cómplices de la corrupción en Copiapó?”. Además, afirmó que ha buscado fortalecer la unidad de la coalición en Atacama, pero lamentó que “hay quienes insisten en restar una y otra vez”.

El cruce entre Provoste y Manouchehri se sumó a otro incidente de roces en la jornada parlamentaria: el propio diputado socialista trató de “corrupto” al senador Fidel Espinoza (PS) durante un receso, lo que llevó a este último a anunciar una querella por injurias y calumnias. El presidente del Senado debió suspender momentáneamente la sesión para llamar a mantener “las conductas parlamentarias y el respeto institucional”.

Finalmente, la senadora Provoste, quien votó a favor de la acusación contra el exministro Ulloa, sostuvo que su decisión final fue motivada por su compromiso con la transparencia institucional y el combate a la corrupción, y no fue influenciada por los ataques personales ni los roces políticos ocurridos en el fragor del debate.