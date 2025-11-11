;

Macabro caso en Melipilla: hombre y mujer mueren, y dos menores de edad resultan con graves lesiones

Personal policial indaga un posible caso de violencia intrafamiliar.

Un terrible caso quedó al descubierto en las últimas horas en Melipilla: un hombre y una mujer murieron, mientras que dos menores de edad resultaron gravemente heridos.

Según información preliminar, personal de Carabineros recibió una denuncia por un presunto caso de violencia intrafamiliar en horas de la mañana de este martes en el sector de callejón Santa Rosa de Esmeralda.

Tras constituirse en lugar, personal policial encontró al interior del inmueble el cadáver de un hombre, además de mujer adulta con lesiones en su pecho y brazos, y dos menores de 4 y 7 años.

La mujer fue trasladada hasta el Hospital Base de Melipilla, donde pese a los esfuerzos, falleció. En tanto, uno de los niños se encuentra en riesgo vital, mientras que el otro solo resultó con lesiones.

