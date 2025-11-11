Detienen a tres sujetos por crimen de trabajador en estación de servicio de Pedro Aguirre Cerda / Diego Martin

Durante este martes, autoridades confirmaron la detención de tres personas vinculadas al homicidio de un joven venezolano que trabajaba en una estación de servicio en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, hecho ocurrido el pasado 28 de octubre.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que “al día de hoy podemos señalar que existen tres personas detenidas, las cuales estarían vinculadas directamente a estos hechos y encontrándose dos también en condición de prófugos”.

En ese contexto, agregó que “tal como lo hemos realizado en situaciones anteriores, están las coordinaciones con organismos internacionales y con las policías de países vecinos para evitar una posible huida y lograr prontamente la detención”.

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, detalló que “en menos de 10 días se han detenido a tres personas como autores de este delito que ocurre el 28 de octubre en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, pero además tenemos dos detenidos en situación de flagrancia producto también de este mismo procedimiento”.

Según precisó, la víctima “había entrado a su turno 15 minutos antes y posteriormente se produjo una rencilla, siendo ejecutado por estos sujetos que se trasladaban en vehículos y que se encontraban en este caso en la bomba de bencina”.

Los detenidos, todos de nacionalidad venezolana, quedaron en prisión preventiva y fueron formalizados por homicidio calificado.

Los detalles

El crimen ocurrió pasadas las 23:00 horas en avenida Isabel Riquelme, cuando un automóvil y una camioneta llegaron hasta el Pronto Copec. Sus ocupantes iniciaron una discusión con los trabajadores, agredieron a uno de ellos y, cuando la víctima intervino, fue baleada en reiteradas ocasiones.

El joven fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde murió a causa de las heridas. El OS9 de Carabineros quedó a cargo de las indagatorias para establecer las responsabilidades y ubicar a los prófugos.