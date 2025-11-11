La modelo e influencer estadounidense Haley Baylee, conocida por su participación en Sports Illustrated, sorprendió a millones de usuarios al revelar la insólita razón detrás de su divorcio con el exjugador de la NFL Matt Kalil.

En una conversación transmitida por Twitch, la también creadora digital relató entre risas que un problema de compatibilidad sexual fue el verdadero motivo que terminó por destruir su matrimonio.

NEW YORK, NY - FEBRUARY 14: Model Haley Kalil and football offensive tackle Matt Kalil attend the 2018 Sports Illustrated Swimsuit Issue Launch Celebration at Magic Hour at Moxy Times Square on February 14, 2018 in New York City.

“Intentamos de todo: terapeutas, médicos… incluso busqué información sobre liposucción”, contó Baylee, de 33 años, asegurando que la intimidad con su entonces esposo se volvió “imposible a menos que te pongas a llorar”.

La modelo explicó que el tamaño del exdeportista era un desafío constante en su vida conyugal y, aunque ambos se esforzaron por mantener la relación, el desgaste fue inevitable. “Era como dos latas de Coca-Cola, una encima de otra”, comentó.

Haley Baylee, revealed that she divorced former NFL player Matt Kalil due to “intimacy issues” during a Twitch livestream 👀

pic.twitter.com/qp9qFHRBX1 — Daily Loud (@DailyLoud) November 6, 2025

El matrimonio, celebrado en Hawái en 2015, se disolvió oficialmente en 2022 tras varios años de intentos por sobrellevar las dificultades. A pesar del episodio, Baylee sostuvo que mantienen una buena relación: “Lo amo, pero ahora es mi amigo”.

Su relato se volvió tendencia mundial, generando memes, debates y titulares que la catalogaron como protagonista del “divorcio más comentado del año”.

Una millonaria oferta

El inesperado impacto mediático de su confesión fue tal que incluso derivó en una oferta millonaria dirigida a Kalil. Según el medio Page Six, el sitio para adultos CamSoda le propuso US$300 mil al exjugador para participar en una campaña titulada Big Confidence, orientada a hombres “seguros de sí mismos”. Hasta ahora, el exdeportista no ha emitido comentarios al respecto.

Haley Baylee, recientemente incluida en la lista TIME 100 Creators como una de las figuras digitales más influyentes del momento, reconoció que jamás imaginó el alcance de sus declaraciones.