Elecciones en Chile 2025: cuándo termina la propaganda electoral y qué sanciones hay por no respetar fecha límite

Estamos ad portas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile y, como en cada ciclo, la propaganda juega un papel fundamental en la carrera política.

En este sentido, a solo días de las votaciones, es importante tener en cuenta que existe una fecha límite para mantener activa y vigente la publicidad electoral.

Según establece el Servicio Electoral (Servel), el plazo para toda forma de propaganda finaliza el jueves 13 de noviembre a las 24:00 horas, es decir tres días antes de la votación.​

Esta fecha límite aplica para todos los tipos de publicidad: desde la franja televisiva gratuita que se transmite en canales de libre recepción, hasta los carteles en espacios públicos y privados, la publicidad en prensa escrita, radioemisoras, redes sociales, plataformas digitales y las actividades de activistas o brigadistas en la vía pública.​

Sanciones por incumplimiento

Realizar propaganda electoral fuera de los plazos establecidos constituye una infracción grave que puede ser sancionada con multas de entre 20 y 200 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Considerando que el valor de la UTM en noviembre de 2025 es de $69.542, esto significa que las multas pueden oscilar entre $1.390.840 (20 UTM) y $13.908.400 (200 UTM).​

Estas sanciones se aplican a beneficio municipal o fiscal, dependiendo del tipo de infracción. El conocimiento de las infracciones y la fiscalización de la publicidad y propaganda electoral corresponde al Servicio Electoral, siendo la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral la que determina las acciones de inspección y los procedimientos sancionatorios que sean procedentes.​

Cómo denunciar

Cualquier persona puede denunciar eventuales infracciones a la normativa electoral. El Servel ha habilitado un Portal de Denuncias Ciudadanas en su sitio web (www.servel.cl/denuncias/) donde los ciudadanos pueden presentar reportes de manera online utilizando su Clave Única.​

Para realizar una denuncia efectiva, es fundamental proporcionar una descripción detallada de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, la fecha de su comisión, la identificación del presunto infractor (en caso de conocerlo) y acompañar los antecedentes que se estimen pertinentes, como fotografías o videos.​

También es posible presentar denuncias directamente ante Carabineros de Chile, quienes deben proceder a retirar o suprimir los elementos de propaganda que contravengan lo dispuesto en la ley, o presencialmente en las Direcciones Regionales del Servel.​

Una vez presentada la denuncia, los ciudadanos pueden consultar el estado de tramitación en la sección “Mis Causas” del portal del Servel, identificando el número de denuncia que aparece en el comprobante de ingreso. La evaluación de la denuncia será notificada al correo electrónico proporcionado por el denunciante.​