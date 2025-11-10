Elecciones 2025 ¿Cómo consultar por la mesa de votación en el Servel? Revisa el paso a paso
Solo con tu rut puedes conocer todos los detalles.
Estamos ad portas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile y es fundamental tener claridad sobre cada detalle de cara al próximo domingo 16 de noviembre, sobre todo si consideramos que el voto es obligatorio.
En este escenario, es esencial que los votantes sepan cómo consultar su mesa y local de votación para poder ejercer su derecho (y cumplir su deber) a sufragio.
Para esto, el Servicio Electoral de Chile (Servel) dispone de una plataforma oficial donde cualquier ciudadano puede verificar esta información utilizando su RUN.
Pasos para consultar tu mesa de votación con tu RUT en el Servel:
- Ingresa AQUÍ para consultar datos electorales.
- Introduce tu RUN sin puntos y con guion (por ejemplo, 12345678-9).
- Completa el CAPTCHA, para confirmar que eres una persona y no un robot; debes resolver la verificación de seguridad.
- Haz clic en “Consultar”: Al hacerlo, se desplegará toda la información relativa a tu local de votación y tu mesa asignada.
- Revisa tus datos electorales: Además del local y mesa de votación, podrás visualizar si fuiste designado vocal de mesa, tu número en el padrón de mesa, y los facsímiles de la cédulas electorales para las elecciones específicas.
