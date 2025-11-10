Elecciones 2025 ¿Cómo consultar por la mesa de votación en el Servel? Revisa el paso a paso

Estamos ad portas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile y es fundamental tener claridad sobre cada detalle de cara al próximo domingo 16 de noviembre, sobre todo si consideramos que el voto es obligatorio.

En este escenario, es esencial que los votantes sepan cómo consultar su mesa y local de votación para poder ejercer su derecho (y cumplir su deber) a sufragio.

Para esto, el Servicio Electoral de Chile (Servel) dispone de una plataforma oficial donde cualquier ciudadano puede verificar esta información utilizando su RUN.

Pasos para consultar tu mesa de votación con tu RUT en el Servel :