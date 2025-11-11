¿Qué hace el Servel con los votos y cómo se realiza el conteo oficial? Esto es todo lo que debes saber sobre el proceso posterior a las Elecciones

A solo días de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 de Chile, son varias las aristas que van surgiendo y generando incertidumbre entre la ciudadanía, incluso más allá de la política como tal.

En este escenario, independiente de lo que decida la ciudadanía el domingo 16 de noviembre, una de las dudas que existe es qué sucede con los votos. Esto además de cómo funciona el conteo en su proceso íntegro.

Lo primero a tener en cuenta es que el escrutinio comienza al cierre de las urnas (a una hora determinada) e involucra controles cruzados con el rol principal de la participación ciudadana representado en los vocales de mesa y presidentes de las mismas.

Conteo oficial

Una vez finalizada la jornada de votación, los vocales de mesa extraen los votos de la urna, los firman al dorso y leen en voz alta las preferencias marcadas en cada uno, en presencia de apoderados y cualquier persona que esté en el local.​​

El conteo se hace públicamente y, si hay diferencias entre el número de votantes y los votos en la urna, debe dejarse constancia en el acta de escrutinio antes de avanzar.​​

Los resultados por candidato, votos nulos y en blanco se anotan en el Formulario 040 (Acta de Escrutinio) y en la Minuta de Resultados.

Si las cifras no cuadran, se repite el conteo. Si la diferencia persiste, se deja constancia y el proceso sigue adelante.​

Etapas del escrutinio

Se confeccionan tres ejemplares idénticos del acta de escrutinio por cada mesa:

El primer ejemplar se usa para el recuento local y la digitación de los resultados preliminares que se publican la misma noche de la elección.

de los resultados preliminares que se publican de la elección. El segundo ejemplar se entrega al delegado del local electoral y se deriva a los Colegios Escrutadores, quienes revisan y validan los datos digitados al día siguiente , generando los resultados provisorios.

y se deriva a los Colegios Escrutadores, quienes revisan y validan los datos digitados al , generando los resultados provisorios. El tercer ejemplar es enviado al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que consolida toda la información, resuelve impugnaciones y proclama los resultados definitivos.​

Acceso ciudadano y transparencia

Desde 2021, el Servel digitaliza y publica todas las actas de escrutinio la misma noche de la elección, permitiendo que cualquier persona consulte el acta escaneada con los datos originales de cada mesa en el portal oficial de resultados.​

Este sistema asegura trazabilidad, transparencia y verificación cruzada en cada etapa, con auditoría abierta a los ciudadanos y a los partidos políticos.​