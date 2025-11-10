;

Día mundial del brownie: el postre que se creó hace más de un siglo por error y cautivó paladares

El 11 de noviembre es la fecha ideal para disfrutar del postre, considerado una experiencia que une a las personas en torno al placer del chocolate bien hecho.

Cada 11 de noviembre, el mundo se rinde ante una de las joyas más irresistibles de la repostería: el brownie. Con su textura característica, húmeda y esponjosa, su aroma intenso y su profundo sabor a chocolate, este postre se ha ganado un lugar especial en los corazones y paladares de millones de personas. Sin embargo, detrás de este pequeño bocado de placer se esconde una historia peculiar y una serie de secretos para lograr su versión perfecta.

La historia del brownie se remonta a hace más de 100 años y tiene un origen de lo más accidental. Según el relato, en Boston, un chef olvidó añadir levadura a un bizcocho de chocolate. El resultado inesperado fue un pastel con una corteza firme y un centro tierno y esponjoso. Su color marrón intenso dio origen a su nombre, y desde entonces ha conquistado a generaciones. Fue en 2015 cuando se estableció formalmente el Día Mundial del Brownie para honrar a este clásico e incentivar la creatividad en la cocina.

Para conseguir ese equilibrio ideal entre humedad y textura que lo distingue, existen algunos trucos esenciales. Los consejos de los expertos incluyen elegir el chocolate adecuado con alto porcentaje de cacao para potenciar el sabor, controlar el tiempo de horneado para que quede jugoso sin estar crudo, y evitar batir en exceso para no alterar su estructura. Además, se recomienda dejar reposar el postre antes de cortarlo, aunque un leve calentamiento puede intensificar su aroma antes de servir.

En la actualidad, la innovación ha transformado la manera de preparar este postre. Un ejemplo es Paccari, la marca ecuatoriana de chocolates orgánicos que ha sido reconocida con más de 350 premios internacionales por su calidad y compromiso sostenible. Paccari ofrece una premezcla que asegura un resultado profesional en casa con la máxima facilidad.

Esta premezcla permite preparar un brownie con ingredientes 100% orgánicos, libres de gluten y lactosa, y aptos para veganos, con menos de tres minutos de preparación y solo media hora de horneado. Para quienes optan por la opción vegana, el reemplazo del huevo se simplifica mezclando una cucharadita de harina de linaza con tres de agua tibia y dejándola reposar. La mezcla de Paccari incluye, además, deliciosos chips de chocolate para una experiencia más indulgente.

