Llevaba cinco minutos en turno: los detalles de la muerte del trabajador baleado en bencinera de Pedro Aguirre Cerda

Personal del Servicio Medico Legal se lleva los restos de las dos victimas mortales mientras LABOCAR pericia el lugar. FOTO: LUKAS SOLÍS/AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Durante la noche de este martes, un joven de 23 años que trabajaba en el minimarket de una bencinera murió tras recibir al menos tres disparos, luego de intentar defender a un compañero durante una pelea entre los ocupantes de dos vehículos y el personal del servicio.

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas en avenida Isabel Riquelme, cuando un automóvil y una camioneta llegaron hasta el Pronto Copec y sus ocupantes iniciaron una violenta discusión con los trabajadores del recinto.

Un bombero de la estación fue insultado y agredido, momento en que la víctima — quien llevaba solo cinco minutos de turno — salió a intervenir y fue baleada en reiteradas ocasiones.

El trabajador fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde falleció. Personal del OS9 de Carabineros quedó a cargo de las indagatorias para determinar responsabilidades y ubicar a los autores del ataque.