;

Llevaba cinco minutos en turno: los detalles de la muerte del trabajador baleado en bencinera de Pedro Aguirre Cerda

El joven de 23 años salió a defender a un compañero durante una pelea con los ocupantes de dos vehículos y recibió al menos tres disparos.

Cristóbal Álvarez

Personal del Servicio Medico Legal se lleva los restos de las dos victimas mortales mientras LABOCAR pericia el lugar.FOTO: LUKAS SOLÍS/AGENCIAUNO

Personal del Servicio Medico Legal se lleva los restos de las dos victimas mortales mientras LABOCAR pericia el lugar. FOTO: LUKAS SOLÍS/AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Durante la noche de este martes, un joven de 23 años que trabajaba en el minimarket de una bencinera murió tras recibir al menos tres disparos, luego de intentar defender a un compañero durante una pelea entre los ocupantes de dos vehículos y el personal del servicio.

Revisa también:

ADN

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 horas en avenida Isabel Riquelme, cuando un automóvil y una camioneta llegaron hasta el Pronto Copec y sus ocupantes iniciaron una violenta discusión con los trabajadores del recinto.

Un bombero de la estación fue insultado y agredido, momento en que la víctima —quien llevaba solo cinco minutos de turno— salió a intervenir y fue baleada en reiteradas ocasiones.

El trabajador fue trasladado al Hospital Barros Luco, donde falleció. Personal del OS9 de Carabineros quedó a cargo de las indagatorias para determinar responsabilidades y ubicar a los autores del ataque.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad