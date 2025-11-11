Conocida cadena de minimarket es sancionada por el TDLC con millonaria multa por entregar información falsa en operación empresarial

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multó con más de $2.400 millones a Cadena Comercial Andina SpA (CCA), filial del Grupo Oxxo, por haber entregado información falsa al notificar su fusión con Ok Market en 2021.

La resolución acoge el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y determina que la empresa infringió el artículo 3° bis letra e) del Decreto Ley N° 211.

En su fallo, el TDLC recalcó que “la entrega de información fidedigna, completa y oportuna en la notificación es un elemento esencial para llevar a cabo la labor de control de fusiones”.

Detalles desde FNE

Según la FNE y cómo consigna La Tercera, Oxxo omitió más de 60 documentos relevantes, entre estudios y análisis de mercado, lo que dificultó la revisión de la operación.

Tienda OXXO / Hans Scott Ampliar

El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, valoró el fallo y señaló que “esta sentencia protege la eficacia del sistema de control preventivo de operaciones de concentración, reafirmando que quienes notifican una operación deben entregar todos los antecedentes de manera veraz, correcta, exacta e inequívoca”.

Respuesta de Oxxo

Desde Oxxo rechazaron la sanción y aseguraron haber actuado “con transparencia y buena fe”.

La empresa afirmó que “en ningún momento se entregó información falsa, ni se ocultaron deliberadamente antecedentes” y sostuvo que los antecedentes cuestionados “no alteraron el resultado final ni el análisis sustantivo de la operación”.

La compañía anunció que evaluará recurrir a la Corte Suprema, al considerar que existen “fundamentos sólidos para impugnar lo resuelto y aportar a una jurisprudencia clara, proporcionada y predecible en esta materia”.