Violento momento en “El Internado”: participante recibe amenaza en plena dinámica del reality

Los ánimos andan caldeados en el encierro en Perú.

Una tensa jornada se vivió en El Internado, donde Tom Brusse protagonizó un duro enfrentamiento con Maluco tras un tenso cruce verbal entre este último y Camila Nash. El conflicto escaló al punto de que el francés-marroquí lanzó una clara amenaza frente a todos los participantes.

El momento que será emitido este miércoles en Mega, comenzó cuando Maluco, mientras observaba la discusión entre Daniella Campos y Carla Ochoa, comentó: “Después va a caer en la clínica otra vez”. Sus palabras generaron el rechazo inmediato de Camila Nash, quien lo reprendió diciendo: “Cállate, pareces un viejo cahuinero acá atrás (sic)”.

El brasileño reaccionó con dureza: “Cállate vo po hueón”, a lo que Camila respondió molesta: “Vieja culiá”, recibiendo de vuelta el mismo insulto por parte del exintegrante de Mekano: “Sí, vieja culiá”.

La tensión fue tal que la influencer expresó después sentirse vulnerada: “Ha estado hablando todo el rato, agrediendo a los compañeros que están nominando, luego le digo ‘no seas ridículo, ya vas a tener tu momento, por favor, cállate’, y me dijo ‘cállate vo’, y yo le dije ‘pareces una vieja culiá chismeando acá atrás’, y me dijo ‘vieja culiá’“, según el adelanto que entregó Mega a ADN.cl

Me acabo de sentir agredida, me abre los ojos y se dirige a mí de manera violenta. Eres un violento, un agresivo y un flaite, wey”, añadió la mujer, que antes de El Internado, recobró presencia en los medios luego de que en una entrevista en México dijera que “en Chile soy una figura pública, soy famosa”.

El incidente enojó a Tom Brusse, quien decidió encararlo sin rodeos: “Maluco, si faltas el respeto a mi mujer o a otra mujer, te reviento”. El brasileño, lejos de amedrentarse, respondió: “Ella me faltó el respeto a mi primero (...) No voy a caer en tu show, no vengas a buscarme”. El DJ francés-marroquí insistió: “Si faltas el respeto otra vez a una mujer, me voy a encargar personalmente”.

