;

VIDEO. Reportan compleja situación que vive Delfina Guzmán: su hijo alertó con preocupante información sobre su salud

La actriz de 97 años estaría pasando un complicado momento, que fue confesado por uno de sus familiares más cercanos.

Soledad Reyes

Reportan compleja situación que vive Delfina Guzmán: su hijo alertó con preocupante información sobre su salud

Hace algunas semanas, Delfina Guzmán apareció en una imagen de Instagram comiéndose un pastelito en un café, escena que fue aplaudida por sus seguidores.

Es que la actriz de 97 años se veía bastante bien para su edad, lo que generó gran alegría entre quienes le dieron like a la publicación.

Sin embargo, este lunes en el programa El Mediodía, su hijo Joaquín Eyzaguirre entregó una información que dejó a todos inquietos.

Una que tiene que ver con la salud de la intérprete, y que de inmediato provocó gran preocupación respecto a su estado.

La salud de Delfina

El retoño de Delfina, que acudió a presentar el documental “Delfina: ¡cállese, apúrese y no se luzca!“, fue interrogado respecto al presente de la figura.

Y ahí indicó que “mi mamá de la cabeza te diría que está bastante bien”, pero que habría un problema físico que la mantiene muy complicada.

“No puede caminar, no puede. Y eso le hace mucho daño a ella, a su alma”, confirmó.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad