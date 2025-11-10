Reportan compleja situación que vive Delfina Guzmán: su hijo alertó con preocupante información sobre su salud

Hace algunas semanas, Delfina Guzmán apareció en una imagen de Instagram comiéndose un pastelito en un café, escena que fue aplaudida por sus seguidores.

Es que la actriz de 97 años se veía bastante bien para su edad, lo que generó gran alegría entre quienes le dieron like a la publicación.

Sin embargo, este lunes en el programa El Mediodía, su hijo Joaquín Eyzaguirre entregó una información que dejó a todos inquietos.

Una que tiene que ver con la salud de la intérprete, y que de inmediato provocó gran preocupación respecto a su estado.

La salud de Delfina

El retoño de Delfina, que acudió a presentar el documental “Delfina: ¡cállese, apúrese y no se luzca!“, fue interrogado respecto al presente de la figura.

Y ahí indicó que “mi mamá de la cabeza te diría que está bastante bien”, pero que habría un problema físico que la mantiene muy complicada.

“No puede caminar, no puede. Y eso le hace mucho daño a ella, a su alma”, confirmó.