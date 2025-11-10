Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 10 de noviembre, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un duelo de la Segunda División Profesional.
Hoy, lunes 10 de noviembre, el fútbol chileno comienza la semana una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará cierre a la jornada 24 de la Segunda División Profesional.
Segunda División Profesional
La programación del fútbol chileno hoy 10 de noviembre arrancará a las 12:30 horas, cuando San Antonio Unido reciba a Concón National en el Municipal de Lo Barnechea.
Victor Manzor será el juez del duelo, que será transmisión de La Liga 2D.
