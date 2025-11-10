Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 10 de noviembre, y quién transmite?

Hoy, lunes 10 de noviembre, el fútbol chileno comienza la semana una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará cierre a la jornada 24 de la Segunda División Profesional.

Segunda División Profesional

La programación del fútbol chileno hoy 10 de noviembre arrancará a las 12:30 horas, cuando San Antonio Unido reciba a Concón National en el Municipal de Lo Barnechea.

Victor Manzor será el juez del duelo, que será transmisión de La Liga 2D.