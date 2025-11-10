;

Los troyanos bancarios se mudan al celular: más de 1,8 millones de intentos de robo en América Latina

Los ataques dejan de centrarse en computadoras y apuntan directamente a los smartphones.

Los ciberdelincuentes están cambiando su campo de batalla. Según el Panorama de Amenazas 2025 de Kaspersky, entre agosto de 2024 y junio de 2025 se detectaron más de 1,8 millones de intentos de robo mediante troyanos bancarios en América Latina, equivalentes a unos 5.000 ataques por día.

Si bien la cifra total cayó respecto al año anterior, la amenaza se ha trasladado con fuerza al entorno móvil.

Los troyanos bancarios son programas maliciosos que se hacen pasar por aplicaciones legítimas —como plataformas bancarias o archivos inofensivos—, pero cuyo objetivo es robar credenciales, contraseñas y datos financieros.

En lo que va del año, Kaspersky identificó tres familias activas de malware para Android: Trojan-Banker.AndroidOS.Agent, Mamont y Creduz, reflejo de la rápida evolución del cibercrimen móvil en la región.

“Los delincuentes han perfeccionado sus métodos, aplicando técnicas avanzadas como los ataques de Sistema de Transferencia Automatizada (ATS) y el uso de Herramientas de Administración Remota (RAT), que permiten controlar los teléfonos sin que el usuario lo note”, advirtió Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

Este cambio de enfoque confirma que los celulares se han convertido en el blanco preferido del cibercrimen financiero.

Para protegerse, los expertos recomiendan mantener las apps actualizadas, usar contraseñas fuertes, activar la autenticación en dos pasos y evitar enlaces sospechosos. También sugieren instalar soluciones de seguridad confiables y fomentar la educación digital continua, ya que la falta de conocimiento sigue siendo una de las principales vulnerabilidades de los usuarios.

