Así funciona el nuevo etiquetado energético que busca frenar el alza en las cuentas de luz en Chile

Inspirado en el modelo de la Unión Europea, este cambio promete ahorrar y reducir el consumo energético en los hogares.

Javiera Rivera

Así funciona el nuevo etiquetado energético que busca frenar el alza en las cuentas de luz en Chile

Así funciona el nuevo etiquetado energético que busca frenar el alza en las cuentas de luz en Chile / george tsartsianidis

En medio de fuertes alzas en las cuentas de luz, el Gobierno ha dado un paso clave para ayudar a los consumidores a ahorrar energía —y dinero— con la implementación de una nueva etiqueta de eficiencia energética.

Se trata de una actualización diseñada para ser más clara, exigente y transparente, que reemplaza la antigua escala “A+” por un sistema único que va de la A a la G.

¿Por qué se cambia la etiqueta?

Según datos de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), el costo de la electricidad en Chile ha aumentado en un 59,6% entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

Por lo anterior, la antigua etiqueta —con categorías como A+, A++ o A+++— ya no lograba diferenciar entre productos, porque casi todos terminaban agrupados en las clases más altas.

Al respecto, Teresa Cruz, Brand Manager de Home Appliances Solutions, destacó que “la nueva escala es mucho más honesta y permite a las personas identificar qué electrodoméstico es realmente más eficiente”.

¿Cómo funciona el nuevo etiquetado?

Ahora, los electrodomésticos serán clasificados solo de la A (máxima eficiencia, en color verde) a la G (menor eficiencia, en color rojo).

Esto significa que un producto que antes era “A+++” ahora podría aparecer como “B” o incluso “C”. No es que consuma más, sino que el punto de comparación es mucho más estricto.

En esta primera etapa, la nueva etiqueta energética se aplicará a:

  1. Refrigeradores
  2. Congeladores
  3. Lavadoras-secadoras

Más adelante, se sumarán otros electrodomésticos al mismo estándar.

