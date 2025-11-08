La ciencia del Ca Chi Pun: Neurocientíficos encuentran la clave para ganar en el “piedra, papel o tijeras”

La estrategia óptima para ganar varias rondas de Ca Chi Pun o Piedra, Papel o Tijera es la aleatoriedad absoluta, forzándose a ser lo más impredecible posible e ignorando lo que sucedió en la ronda anterior. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en Social Cognitive and Affective Neuroscience ha demostrado que los humanos luchamos por ser verdaderamente impredecibles.

Para investigar cómo el cerebro toma decisiones en un entorno competitivo, los investigadores registraron simultáneamente la actividad cerebral de parejas de jugadores a través del método de hiperescaneo mientras jugaban un total de 15.000 partidas en una computadora.

Los resultados conductuales revelaron que los jugadores que se veían influenciados por rondas anteriores tendían a perder con mayor frecuencia. La mayoría de los participantes falló en la aleatoriedad, mostrando un claro sesgo en sus elecciones. Más de la mitad de los jugadores mostró una preferencia excesiva por “piedra”, seguida de “papel”, siendo “tijera” la opción menos popular. Además, se identificó un patrón de evitar la repetición, optando por una opción diferente en la siguiente ronda con más frecuencia de lo que cabría esperar por azar, publica ScienceAlert.

A nivel neuronal, la investigación logró una hazaña notable: predecir la decisión de un jugador (si elegiría piedra, papel o tijera) a partir de sus datos cerebrales incluso antes de que respondiera. El cerebro de los jugadores, monitorizado en tiempo real, contenía información clave sobre la decisión inminente. Más allá de la decisión, también se halló información sobre lo ocurrido en la partida anterior, tanto la respuesta previa del jugador como la de su oponente durante la fase de toma de decisiones.

Este hallazgo demuestra que, al tomar decisiones, el cerebro utiliza automáticamente la información sobre lo que sucedió antes para determinar el siguiente paso, a pesar de que la mejor estrategia en este juego es la imprevisibilidad. La dependencia de los resultados pasados ​​perjudica la estrategia, y la prueba más contundente es que solo los jugadores que perdieron tenían información sobre la partida anterior en su cerebro durante la siguiente toma de decisiones; los ganadores, en cambio, no la retenían de la misma manera.

La investigación subraya una conclusión importante: nuestros cerebros no son ordenadores. No podemos evitar intentar predecir qué sucederá a continuación, y nos basamos en los resultados pasados ​​para influir en nuestras decisiones futuras, incluso cuando eso es contraproducente. Aunque esta tendencia puede ser útil para la cooperación en la mayoría de los contextos sociales, resulta ser un obstáculo en la competencia pura. El estudio sugiere que las personas que logran “dejar de sobreanalizar el pasado” pueden tener una mayor probabilidad de éxito en el futuro.