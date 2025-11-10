;

ADN Hoy. “Legitimar la autotutela es renunciar al Estado de derecho”: así fue el debate sobre seguridad de los candidatos del Distrito 7

En ADN Hoy debatieron Jorge Sharp, Jaime Bassa, Andrés Celis y Bárbara Vera, quienes hablaron sobre seguridad pública y el derecho a la defensa personal.

Cristóbal Álvarez

“Legitimar la autotutela es renunciar al Estado de derecho”: así fue el debate sobre seguridad de los candidatos del Distrito 7

Durante este lunes, en ADN Hoy continuó el ciclo de debates con las y los candidatos al Congreso, a menos de una semana de las elecciones del 16 de noviembre. En esta ocasión, el foco estuvo en el Distrito 7, que abarca Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Rapa Nui, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

El debate contó con la participación de Jorge Sharp (IND – Federación Regionalista Verde Social), Jaime Bassa (Frente Amplio), Andrés Celis (Renovación Nacional) y Bárbara Vera (Partido Social Cristiano), quienes expusieron sus propuestas y diferencias en torno a la seguridad pública, uno de los principales ejes de la campaña.

Jorge Sharp aseguró que “esto es consecuencia de una política de seguridad que ha fracasado. La mitad de las personas privadas de libertad tiene entre 18 y 35 años. Perdimos la pelea por los jóvenes”.

“Hay que atacar al crimen organizado de raíz, fortalecer las fronteras y desterrar la corrupción judicial. Pero también invertir en prevención. Chile gasta menos del 1% de su presupuesto en deporte. Yo prefiero jóvenes con pelotas en las manos, no con armas”, señaló.

En ese contexto, Andrés Celis, abordó el uso de armas y la llamada autotutela: “A mí no me complica la autotutela siempre y cuando se trate de personas capacitadas y con los conocimientos mínimos para poder portar un arma”.

“Cuando el Ministerio de Seguridad Pública al mes de agosto ni siquiera ha ejecutado el 48% del presupuesto, y cuando las autoridades no dan el ancho, la ciudadanía tiene el legítimo derecho, si está capacitada, a defenderse. Hoy la inmensa mayoría de chilenos y chilenas está absolutamente de acuerdo con tener un arma para protegerse, porque se siente desprotegida. Y eso no es culpa de la gente, es culpa del Estado”, complementó.

En tanto, Jaime Bassa respondió de inmediato: “Legitimar la autotutela es renunciar al Estado de derecho. Imagínate lo que significaría caminar por la calle sabiendo que cualquiera puede portar un arma. Me sentiría mucho más inseguro”.

Antes de hablar de autotutela, hay que fortalecer la institucionalidad, profesionalizar a las policías y atender su salud mental. Más del 20% de los carabineros está con licencia médica. Eso también es un problema de seguridad”, dijo.

