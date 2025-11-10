Caso “Muñeca Bielorrusa”: este lunes continúa tercera jornada de formalización del esposo de Ángela Vivanco y abogados

Este lunes, desde las 09:00 horas, continúa la formalización de Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

Se trata de la tercera jornada que se lleva a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía Regional de Los Lagos –a cargo de la indagatoria– imputó los delitos de cohecho y lavado de activos.

Según el ente persecutor, Mario Vargas y Eduardo Lagos –quienes en su momento fueron los representantes de Belaz Movitec – habrían entregado coimas en favor de Migueles y de Vivanco por sus fallos favorables al consorcio en desmedro de Codelco.

Turno de la defensa en formalización por caso “Muñeca Bielorrusa”

Se espera que en esta tercera jornada de formalización sea el turno de las defensas para exponer sus alegatos, con el fin de evitar la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y los querellantes.