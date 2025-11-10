;

¿Hay Ley Seca para las Elecciones Presidenciales de este domingo en Chile? Así funcionarán botillerías y supermercados

Este 16 de noviembre será feriado legal e implicará cambios en la operación de algunos comercios.

Javier Méndez

Este domingo 16 de noviembre se realizarán la Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 en Chile.

Durante la jornada se escogerán a los candidatos a La Moneda que pasarán a segunda vuelta y, además, senadores en siete regiones y diputados para todas las zonas del territorio nacional.

Con voto obligatorio, las mesas que recibirán los sufragios estarán habilitadas desde las 08:00 hasta las 18:00 horas.

¿Hay Ley Seca este domingo 16 de noviembre?

Contrario a lo que se podría imaginar, este domingo 16 no hay ley seca en las votaciones 2025, ya que como algunos seguramente recordarán se trata de una medida derogada.

De hecho, desde las pasadas Elecciones Municipales del año 2024 la prohibición dejó de aplicarse.

Ahora se puede comprar este tipo de bebidas en cualquier momento, ya sea en supermercados, botillerías o comercios similares.

Pero ojo, también se trata de un feriado legal que implica cambios en el funcionamiento del comercio. Por tanto, malls y strip centers administrados bajo una misma razón social estarán cerrados a lo largo de todo el día.

¿Dónde voto? Así puedes consultar con tu RUT en el Servel

Desde el pasado sábado 25 de octubre los electores habilitados para sufragar pueden conocer su mesa y local de votación en la plataforma online oficial habilitada por el Servicio Electoral.

Los interesados tan solo deben ingresar a consulta.servel.cl y escribir su RUT sin puntos y con guión.

