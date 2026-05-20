La UC aguarda por Zampedri para enfrentar a Barcelona: “Es un pilar importante para nosotros” / Instagram @cruzados_oficial

En la previa al partido por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el delantero de la UC, Clemente Montes, anticipó el choque ante Barcelona.

Más allá de que el empate de Boca Juniors ante Cruzeiro no los benefició, el extremo de los cruzados apuntó a poner foco en su presente.

“No tiene mucha relevancia porque tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, no sirve de nada si no ganamos. El objetivo es ganar. Hemos demostrado que podemos competir de visitante también, asi que el foco principal está en nosotros mismos y el partido de mañana, que es el más importante”, remarcó el formado en San Carlos de Apoquindo.

“Depende de nosotros, tenemos que sumar mañana. Estamos al debe a nivel local en estos partidos internacionales. Lo principal es ganar mañana”, enfatizó Clemente Montes, apuntando a sus virtudes en el sintético del Claro Arena.

“Se les puede hacer harto daño, ellos tienen que salir a ganar y en las contras es donde hacemos más daño. En algún minuto pueden empezar a salir y tenemos que aprovechar los espacios para ser verticales, anotar y ganar el partido”, comentó.

¿Llegará Fernando Zampedri?

Clemente Montes valoró el proceso que ha seguido el delantero tras el choque que sufrió ante Deportes Limache.

“Está como siempre, le vamos a decir el “Toro Enmascarado”. Él quiere jugar, pero está la parte médica. Lo he visto bien en los entrenamientos, es bueno que esté, es un pilar importante para nosotros“, recalcó, apuntando a ir paso a paso, considerando que el domingo recibirán a Colo Colo por la Liga de Primera.

“El partido más importante es el que viene, con Barcelona, un equipo fuerte, que se la va a jugar. Tenemos que estar tranquilos. Si bien hay una presión, no es entrar relajados, pero sabiendo que todo va a salir bien y que la hinchada también empuja en el Claro Arena”, dijo Montes, tranquilo pese a la seguidilla de 14 partidos que acumularán en los últimos dos meses.

“Físicamente vamos muy bien, estamos con el envión del año y vamos acoplando mucho mejor la idea del profe y entender lo que mejor nos sale dentro de la cancha. Ya tenemos experiencia para sacar adelante estos partidos, mentalmente llegamos bien a la hora de competir”, cerró el atacante de 25 años.