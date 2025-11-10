Gendarmería anuncia drásticas medidas tras fiesta VIP en Santiago 1 y denuncia falta de recursos

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, entregó este lunes una extensa explicación sobre la polémica fiesta registrada al interior del módulo 35 del penal Santiago 1, donde un grupo de internos fue grabado consumiendo alcohol y celebrando al ritmo de música, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La autoridad calificó el hecho como “gravísimo e irregular”, y confirmó que la institución inició un sumario administrativo, además de presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

10 de noviembre de 2025/SANTIAGO El director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, realizó un punto de prensa desde el penal Santiago 1, dónde se refirió a las medidas adoptadas tras el registro y allanamiento realizado en el Centro de Detención Preventiva Santiago I, a raíz de la viralización de imágenes donde un grupo de internos consumían alcohol en una de sus dependencias.

“Se adoptarán drásticas medidas administrativas tanto respecto de la jefatura del establecimiento como del personal que, por acción u omisión, faltó a sus deberes”, señaló.

Según el jefe de Gendarmería, el hecho fue detectado el sábado 8 de noviembre, cerca de las 16:00 horas. Tras la difusión de los videos, se realizó un allanamiento en el módulo donde fueron incautadas bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos. Los 23 internos identificados fueron aislados, mientras se analiza su eventual traslado a otro recinto.

Internos de Santiago 1 celebrando con alcohol, asado y música dentro de la cárcel pic.twitter.com/E6dVoSK0Ug — Sr. Majaji (@dale_majaji) November 10, 2025

Pérez precisó que la actividad no contaba con autorización previa del consejo técnico del penal, mecanismo obligatorio para cualquier evento interno. “Aquello podría agravar la irregularidad toda vez que no exista un permiso previo concedido por la autoridad del establecimiento y que establezca claramente los términos para el desarrollo de dicha actividad. Le añadimos una dosis adicional de gravedad, insistimos, en la presencia de bebidas alcohólicas que también han sido incautadas. ”, afirmó.

El director también reveló la precariedad de la vigilancia en la unidad, indicando que en el módulo involucrado había solo dos gendarmes para custodiar a 569 internos. “La relación promedio es de 85 reclusos por cada gendarme. Es una realidad compleja que dificulta el control, aunque no exime de responsabilidad al personal”, enfatizó.

Finalmente, Pérez reconoció que Gendarmería enfrenta una sobrepoblación penitenciaria y un déficit estructural de recursos. “El Estado ha abandonado históricamente al sistema carcelario. Hoy tenemos más de 63 mil personas privadas de libertad y un personal insuficiente. Esta situación requiere una estrategia integral de seguridad pública”, concluyó.