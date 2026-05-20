¿Cómo es la oficina de investigación transnacional que estuvo detrás de la captura de Nicolás Maduro?

Una de las operaciones internacionales más impactantes del año fue la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero desde su residencia en Caracas. La captura del presidente de Venezuela, fuera del derecho internacional, fue encabezada por la DEA, agencia antidrogas de EE.UU.

Representantes de Homeland Security Investigations (HSI), la división investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguraron que tuvieron participación en las investigaciones vinculadas a Venezuela, particularmente en materias de corrupción, movimientos de dinero y eventuales nexos con narcotráfico.

Según explicaron, si bien la DEA encabezo la captura de Nicolás Maduro, las indagatorias han involucrado a distintas agencias estadounidenses. En ese contexto, señalaron que parte de las investigaciones han puesto atención en flujos financieros hacia Florida y otros territorios estadounidenses.

Respecto al Tren de Aragua, desde HSI confirmaron que forman parte de investigaciones junto a otros departamentos y agencias, considerando que cualquier amenaza a la seguridad pública con un componente internacional es de interés para Estados Unidos.

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“Acá no estamos hablando de una pandilla callejera local, sino de grandes redes criminales con estructura y presencia en distintos países”, dicen.

Asimismo, reconocieron que uno de los principales desafíos en Latinoamérica es seguir la ruta del dinero, considerando que gran parte de las operaciones criminales continúan realizándose en efectivo, lo que complejiza el rastreo financiero y las investigaciones.