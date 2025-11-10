;

FOTOS. A lo Ricardo Lagos: la postal del diputado Manouchehri que emuló al expresidente durante AC contra Ulloa

El episodio ocurrió cuando se discutía el libelo contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Juan Castillo

Juan Espinoza

Agencia Uno

Agencia Uno

Este lunes, la Cámara del Senado discutirá y votará la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

La instancia, que podría durar gran parte del día, se da luego de que la Cámara de Diputados aprobara con 141 votos el libelo.

ADN

Al juez se le acusa de haber entregado información reservada al abogado Luis Hermosilla, además de vulnerar su deber de imparcialidad e intervenir en nombramientos internos del Poder Judicial.

En ese sentido, y mientras se discutía el libelo, el diputado PS Daniel Manouchehri protagonizó y emuló una recordada postal del expresidente Ricardo Lagos.

Al igual que el exmandatario con su recordado “Dedo de Lagos”, en el que emplazó al dictador Augusto Pinochet, un acierto fotográfico captó a Manouchehri realizando una postura similar, esta vez ante el juez de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa.

ADN

Agencia Uno

ADN

Agencia Uno

