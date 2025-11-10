Este lunes, la Cámara del Senado discutirá y votará la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

La instancia, que podría durar gran parte del día, se da luego de que la Cámara de Diputados aprobara con 141 votos el libelo.

Al juez se le acusa de haber entregado información reservada al abogado Luis Hermosilla, además de vulnerar su deber de imparcialidad e intervenir en nombramientos internos del Poder Judicial.

En ese sentido, y mientras se discutía el libelo, el diputado PS Daniel Manouchehri protagonizó y emuló una recordada postal del expresidente Ricardo Lagos.

Al igual que el exmandatario con su recordado “Dedo de Lagos”, en el que emplazó al dictador Augusto Pinochet, un acierto fotográfico captó a Manouchehri realizando una postura similar, esta vez ante el juez de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa.

