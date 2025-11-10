Presentan oficio contra las AFP por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas a través de empresa de Bernardo Fontaine

Durante esta jornada, el candidato a diputado Gonzalo Winter y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez llegaron hasta la Superintendencia de Pensiones para solicitar una fiscalización a la Asociación de AFP, tras la publicación de un reportaje que reveló presuntos aportes a fundaciones con fines políticos.

“Venimos a presentar este oficio ante la Superintendencia de Pensiones por lo siguiente: el Decreto Ley 3.500 prohíbe explícitamente a las AFP involucrarse en política. Además, la ley regula con claridad la publicidad que estas pueden realizar, estableciendo que solo puede referirse a la rentabilidad de los fondos o a información que sirva a sus afiliados para tomar decisiones informadas”, señaló Gonzalo Winter.

El parlamentario sostuvo que “hemos visto en reiteradas ocasiones que la Asociación de AFP realiza campañas políticas —a través de cartas, multimillonarias campañas televisivas y, ahora, mediante un reportaje de Reportea y Vergara 240— donde se reveló que la Asociación de AFP financiaba ilegalmente fundaciones destinadas a promover campañas políticas mediante la red de bots y trolls más grande e impune que hemos conocido en Chile”.

“Esta plata llegaba a través del señor Fontaine. Además, a través de este reportaje nos hemos enterado de que también compraban portadas de medios de comunicación tradicionales. El señor Fontaine, que durante mucho tiempo ha dicho que no trabajaba para las AFP, sino que lo hacía de manera voluntaria, hoy día es el encargado económico del señor Kast, justamente el candidato que es beneficiario de la red de bots financiada ilegalmente por la Asociación de AFP”, agregó.

Winter afirmó que la acción busca que la Superintendencia “fiscalice la campaña política que están haciendo las AFP de manera ilegal. Sabemos que hay una interpretación que dice que la Superintendencia no puede fiscalizar estas ilegalidades de las AFP porque no lo hacen las AFP, sino que lo hace la Asociación de AFP”.

“¿Nos puede responder a todos los chilenos que opinan sobre este tema?

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, respaldó la presentación y enfatizó que “la máxima gravedad acá se utiliza el poder del dinero para defender ciertos intereses que hacen que nuestra democracia, y por lo tanto el debate público, esté totalmente intoxicado”.

“El año pasado estuvimos peleando por cambiar nuestro sistema de AFP. La gente en la calle nos decía cómo con angustia no podían llegar a fin de mes porque las pensiones no alcanzan. Y eso hace muchos años, decíamos, era producto de que las AFP, como principal labor, no tienen el dar pensiones, sino más bien hacer negocios con la plata de todos los chilenos”, sostuvo.

La dirigenta además dirigió un mensaje al candidato presidencial José Antonio Kast: “Nosotros queremos hacerle un llamado a José Antonio Kast principalmente. Bernardo Fontaine es uno de sus principales voceros y ya nos dijo que estábamos exagerando, que éramos una generación de cristal porque decíamos que los bots afectaban el debate público”.

Y concluyó: “No es simplemente una opinión, no es que nosotros estemos sensibles porque se nos ataca, es porque hay una coordinación financiada con plata de todos los chilenos para decir que el sistema de AFP es bueno y que la solidaridad en el sistema de reparto sería algo malo. Entonces, candidato José Antonio Kast, ¿nos puede responder a todos los chilenos que opinan sobre este tema? ¿Cuál es su influencia en este tipo de prácticas políticas? ¿Va a tener un compromiso con la verdad, sí o no?”.