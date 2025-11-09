;

VIDEO. Fiesta en Santiago 1: viralizan registro de reclusos celebranado con whisky, asado y celulares

23 internos sorprendidos en el festejo fueron inmediatamente trasladados a un régimen de aislamiento mientras dura la investigación.

Mario Vergara

Fiesta en Santiago 1: viralizan registro de reclusos celebranado con whisky, asado y celulares

Fiesta en Santiago 1: viralizan registro de reclusos celebranado con whisky, asado y celulares

Gendarmería instruyó una investigación interna de emergencia este domingo, tras la difusión de videos en redes sociales que mostraban a reclusos del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 celebrando con una fiesta ilegal que incluía asado, consumo de alcohol y música.

Las imágenes, grabadas y difundidas por los propios internos, revelaron un ambiente relajado en el módulo N°35 del recinto, ubicado en la comuna de Santiago.

En los videos, un grupo de hombres aparece sentado alrededor de una mesa con botellas de whisky, latas de cervezas y envases de bebidas, mientras utilizaban teléfonos celulares. El consumo de alcohol y la tenencia de celulares son actividades y elementos estrictamente prohibidos dentro de los recintos carcelarios.

Operativo y Decomiso

La reacción de las autoridades penitenciarias fue inmediata. Gendarmería informó que, gracias al sistema de bloqueo de señales telefónicas en el cuadrante Pedro Montt, lograron identificar el módulo y sorprender a 23 internos en pleno festejo.

Durante el operativo, se incautó una gran cantidad de elementos prohibidos, que incluían:

  • Botellas de alcohol
  • 24 teléfonos celulares
  • Dinero en efectivo
  • Diversos alimentos

Como medida disciplinaria, Gendarmería decomisó los objetos y trasladó a los 23 reclusos a un régimen de aislamiento, medida que se mantendrá vigente mientras avanza la investigación interna. La institución calificó la situación como una “vulneración grave a la disciplina interna y a la seguridad del recinto”.

Finalmente, la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería anunció que los antecedentes del caso ya fueron remitidos al Ministerio Público. Esto permitirá determinar si existen eventuales responsabilidades penales por parte de los internos o, crucialmente, si hubo participación o responsabilidad administrativa de funcionarios de Gendarmería en la entrada de los elementos prohibidos.

