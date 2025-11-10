;

VIDEO. “El hombre fue condenado por el delito...”: aseguran que nueva pareja de Coté López tendría polémico pasado

En el último tiempo, la modelo ha sido vista junto a Lucas Lama, llegando incluso a subir en su cuenta en Instagram una fotografía de los dos besándose.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

El reciente vínculo amoroso de Coté López ha acaparado la atención en redes sociales, especialmente tras que la empresaria compartiera una romántica foto junto a su nueva pareja, Lucas Lama Von Der Forst, un joven administrador de empresas de 28 años.

Durante los últimos días, la modelo fue vista muy cercana a Lama en diversos eventos, e incluso publicó en sus historias una fotografía besándolo. Según informó la Camila Campos (Camilísima), el joven “es conocido en el mundo de las fiestas electrónicas”. Sin embargo, su nombre volvió a circular en medios por su pasado judicial.

El creador de contenido, Danilo 21, aseguró a través de un video en su cuenta de Instagram que el nuevo galán de López “apareció hasta en un reportaje policial de Canal 13 hace algunos años”.

Revisa también:

ADN

En dicho registro televisivo se detalla que “por más que juró no tener nada, en su poder encontraron dos bolsas con 202 dosis de éxtasis avaluadas en 3.030.000, pero eso no fue todo, según la investigación policial, este joven además comercializaba hongos alucinógenos, y de ahí su apodo de ‘El Mario Bros’”.

Danilo agregó en su video: “Yo quedé tieso, mínimo común múltiplo, verbo to be. El hombre fue condenado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Le decían ‘El Mario Bros’, esto por allá por el 2019-2020. Igual de eso ya pasó un tiempo, pero ahora está reflotando todo en las redes sociales”.

Además, el influencer sostuvo que “más encima se dice que el hombre era amigo de Ignacia Michelson (...) Y la polola de la Ignacia Michelson que tenía en ese tiempo le habría sido infiel con su amigo. Y después de que la Nacha terminó con ella, ella siguió con el Lucas Lama, pero lo anduvo funando porque decía que era violento”.

