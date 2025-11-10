;

FOTO. Coté López confirma relación con joven galán: publicó romántica postal de ambos

A su vez, Cecilia Gutiérrez reveló que el nuevo “+1″ de la modelo tuvo antes una relación con otra famosa.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Después de varios rumores sobre su vida sentimental, Coté López confirmó su nueva relación amorosa con una romántica imagen publicada en su cuenta de Instagram, donde aparece besando a su pareja durante una boda.

La postal llega días después de que la empresaria fuera vista junto a su nuevo galán en distintos eventos sociales.

El nombre del joven que conquistó a la modelo es Lucas Lama Von Der Forst, un administrador de empresas de 28 años y aficionado al boxeo, descrito por la periodista Camila Campos, conocida como Camilísima, como alguien “conocido en el mundo de las fiestas electrónicas”.

Revisa también:

ADN

Los primeros registros de la pareja surgieron en el estreno de la serie It: Bienvenidos a Derry, de HBO, donde fueron captados por ADN.cl. Luego, fueron vistos durante el lanzamiento de la revista Atrévete Woman, ahí Plan Perfecto grabó el momento en que ambos se besaban en medio del evento.

Al ser consultada por el periodista del programa de Chilevisión sobre los rumores de romance, Coté López respondió entre risas: “Pero por qué todos ustedes me quieren emparejar, ¡déjenme en paz!”. Sin embargo, la reciente publicación en redes sociales terminó por despejar las dudas y confirmar la relación.

Finalmente, la periodista Cecilia Gutiérrez comentó que “¡Me llegó un video! El pololo de Coté López estuvo con otra conocida antes”, posiblemente en alusión a un rumoreado vínculo previo de Lucas Lama con Ignacia Michelson.

ADN
ADN

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad