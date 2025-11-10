Después de varios rumores sobre su vida sentimental, Coté López confirmó su nueva relación amorosa con una romántica imagen publicada en su cuenta de Instagram, donde aparece besando a su pareja durante una boda.

La postal llega días después de que la empresaria fuera vista junto a su nuevo galán en distintos eventos sociales.

El nombre del joven que conquistó a la modelo es Lucas Lama Von Der Forst, un administrador de empresas de 28 años y aficionado al boxeo, descrito por la periodista Camila Campos, conocida como Camilísima, como alguien “conocido en el mundo de las fiestas electrónicas”.

Los primeros registros de la pareja surgieron en el estreno de la serie It: Bienvenidos a Derry, de HBO, donde fueron captados por ADN.cl. Luego, fueron vistos durante el lanzamiento de la revista Atrévete Woman, ahí Plan Perfecto grabó el momento en que ambos se besaban en medio del evento.

Al ser consultada por el periodista del programa de Chilevisión sobre los rumores de romance, Coté López respondió entre risas: “Pero por qué todos ustedes me quieren emparejar, ¡déjenme en paz!”. Sin embargo, la reciente publicación en redes sociales terminó por despejar las dudas y confirmar la relación.

Finalmente, la periodista Cecilia Gutiérrez comentó que “¡Me llegó un video! El pololo de Coté López estuvo con otra conocida antes”, posiblemente en alusión a un rumoreado vínculo previo de Lucas Lama con Ignacia Michelson.

