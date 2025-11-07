;

“Nos llevan 30 años de adelanto”: en Argentina alaban este moderno tren chileno que ofrece una “postal única en Sudamérica”

“Es un salto enorme para una región que se ha acostumbrado a los viajes largos en auto o colectivo”, destacó Clarín.

Javier Méndez

“Nos llevan 30 años de adelanto”: en Argentina alaban este moderno tren chileno que ofrece una “postal única en Sudamérica”

“Nos llevan 30 años de adelanto”: en Argentina alaban este moderno tren chileno que ofrece una “postal única en Sudamérica” / EFE

“En el extremo sur de América, donde los trenes suelen ser una postal del pasado, hay un país que decidió apostar por reescribir el futuro ferroviario”.

Con esas palabras comienza una nota del medio argentino Clarín, en la que se destaca un moderno proyecto desarrollado en Chile.

En su sección de Viajes, se lanzaron una serie de alabanzas al Tren Santiago‑Chillán, operado por Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).

El servicio, que comenzó a operar en 2024, conecta en tiempo récord la región Metropolitana con Ñuble.

Revisa también:

ADN

“Mientras buena parte del continente imagina proyectos sobre rieles, en un país vecino ese futuro ya parece haberse puesto en marcha”, describe el sitio web al hablar de un trazado de 400 kilómetros donde se puede alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h.

“Es un salto enorme para una región que se ha acostumbrado a los viajes largos en auto o colectivo (...) Durante el recorrido,los vagones avanzan entre valles, montañas y extensos viñedos, ofreciendo una experiencia distinta: viajar rápido, pero sin perder el paisaje", se agregó.

Hablan que el trayecto es ágil, cómodo y silencioso con instalaciones que cumplen todos los estándares internacionales. “El país demostró que con planificación y decisión política, la modernidad puede llegar sobre rieles“, subrayaron.

ADN

LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

“Chile nos lleva 30 años de adelanto. Admiro y respeto profundamente a los chilenos por su gran país: moderno, desarrollado y ejemplo para muchos, comentó uno de los seguidores del medio argentino en Facebook. Se ganó el cariño y las reacciones no tardaron en llegar.

Hay que recordar que el proyecto, que opera todos los días del año, implicó una inversión de US$ 160 millones para beneficiar una población que se calculó en 2 millones, con 800 mil pasajeros al año.

ADN

EFE

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad