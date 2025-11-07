“Nos llevan 30 años de adelanto”: en Argentina alaban este moderno tren chileno que ofrece una “postal única en Sudamérica” / EFE

“En el extremo sur de América, donde los trenes suelen ser una postal del pasado, hay un país que decidió apostar por reescribir el futuro ferroviario”.

Con esas palabras comienza una nota del medio argentino Clarín, en la que se destaca un moderno proyecto desarrollado en Chile.

En su sección de Viajes, se lanzaron una serie de alabanzas al Tren Santiago‑Chillán, operado por Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).

El servicio, que comenzó a operar en 2024, conecta en tiempo récord la región Metropolitana con Ñuble.

“Mientras buena parte del continente imagina proyectos sobre rieles, en un país vecino ese futuro ya parece haberse puesto en marcha”, describe el sitio web al hablar de un trazado de 400 kilómetros donde se puede alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h.

“Es un salto enorme para una región que se ha acostumbrado a los viajes largos en auto o colectivo (...) Durante el recorrido,los vagones avanzan entre valles, montañas y extensos viñedos, ofreciendo una experiencia distinta: viajar rápido, pero sin perder el paisaje", se agregó.

Hablan que el trayecto es ágil, cómodo y silencioso con instalaciones que cumplen todos los estándares internacionales. “El país demostró que con planificación y decisión política, la modernidad puede llegar sobre rieles“, subrayaron.

“Chile nos lleva 30 años de adelanto. Admiro y respeto profundamente a los chilenos por su gran país: moderno, desarrollado y ejemplo para muchos“, comentó uno de los seguidores del medio argentino en Facebook. Se ganó el cariño y las reacciones no tardaron en llegar.

Hay que recordar que el proyecto, que opera todos los días del año, implicó una inversión de US$ 160 millones para beneficiar una población que se calculó en 2 millones, con 800 mil pasajeros al año.