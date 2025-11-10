;

Exchica Morandé contó que tiene pololo y que se casará en Italia: “Llevaba cuatro años soltera y disfrutando”

Betsy Camino lleva un año en pareja con un conocido productor musical.

Javier Méndez

Betsy Camino, la bailarina cubana y exintegrante del programa Morandé con Compañía, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que tenía pareja. Hace poco tiempo cumplieron un año juntos.

Llevaba cuatro años soltera y disfrutando. Llegó súper lindo el amor, ya nos conocíamos hace un tiempo, coincidíamos bastante, había algo por ahí, hasta que fue el momento perfecto”, detalló a LUN.

El afortunado es Cristian Sandoval (33), productor musical de Alanys Lagos. “Nos dimos un beso y no nos separamos más”, añadió la modelo.

La primera chispa apareció durante un concierto en Constitución y la relación se fue por un tubo: a los cuatro meses Sandoval le pidió matrimonio. “¿Tú sabes que eres la mujer perfecta?”, le lanzó el galán antes de sacar el anillo y formalizar su petición.

“Claramente somos personas muy iguales, parecidas en todo, la misma forma de pensar (...) Entonces, para qué esperar más”, aclaró Cristian.

Hoy viven juntos en Graneros y planean realizar una ceremonia íntima en Venecia, Italia. La fecha aún es un misterio que se está definiendo.

“Viví mucho tiempo en Europa y siempre Venecia ha sido un lugar que inspira romance, inspira amor. Le da ese toque especial. Además, hacer algo diferente y ella no conoce allá”, dijo Sandoval.

Los dos trabajan juntos con la artista que llegará al Festival del Huaso de Olmué 2026 el próximo 16 de enero. Betsy contó que está a cargo de la dirección artística del show “viendo lo que son los bailarines, vestuario, los músicos, luces, efectos especiales, las puestas en escena”.

“Yo la apaño a sus cosas y ella a las mías”, sumó Cristian.

