“Me sacaron del grupo”: exintegrante de “El Muro” realiza feroz descargo contra sus excompañeros

En medio de los rumores sobre el futuro de los integrantes de Detrás del Muro, Ingrid “Peka” Parra se refirió a su salida del grupo humorístico, revelando detalles sobre las divisiones internas que marcaron su desvinculación.

Durante su paso por Hay que decirlo, la actriz comentó: “Yo que estuve dentro del grupo, quiero decir que estuve en un momento en que estaban todos cohesionados, éramos todos amigos y teníamos discusiones…”. Ante la interrupción de Nacho Gutiérrez, quien preguntó “¿O sea que ahora no?”, Ingrid respondió: “Claro, porque yo ya no pertenezco a ese grupo porque me sacaron de ese grupo”.

La actriz explicó que su salida se dio en un contexto particular: “A mí me sacaron porque estábamos en otro proyecto antes, y agarraron a todos y se fueron para otro canal, y a mí me dejaron fuera. O sea, grupos aparte sí se hacen, para qué estamos con cosas”.

El impacto emocional fue profundo. “Me dolió porque cuando uno tiene un equipo de trabajo donde vas a comer, donde hablas de lo que quieres, de lo que podías hacer (...) Y de repente todo eso se va, y cachaste que todos se fueron y tú te quedaste atrás, así como ‘¿Hola?’. Solo me sacaron a mí”, afirmó.

“Yo seguí en el canal donde estábamos, de hecho, sigo, en Después te Explico, y seguimos haciendo humor con Belloni, quien tampoco está en El Muro”, añadió.

Finalmente, aclaró que su salida se concretó tras un conflicto con un productor.