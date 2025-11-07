;

VIDEO. “Me sacaron del grupo”: exintegrante de “El Muro” realiza feroz descargo contra sus excompañeros

Sus declaraciones vinieron en medio de los rumores sobre que habría una división en el programa humorístico.

Alejandro Basulto

“Me sacaron del grupo”: exintegrante de “El Muro” realiza feroz descargo contra sus excompañeros

En medio de los rumores sobre el futuro de los integrantes de Detrás del Muro, Ingrid “Peka” Parra se refirió a su salida del grupo humorístico, revelando detalles sobre las divisiones internas que marcaron su desvinculación.

Durante su paso por Hay que decirlo, la actriz comentó: “Yo que estuve dentro del grupo, quiero decir que estuve en un momento en que estaban todos cohesionados, éramos todos amigos y teníamos discusiones…”. Ante la interrupción de Nacho Gutiérrez, quien preguntó “¿O sea que ahora no?”, Ingrid respondió: “Claro, porque yo ya no pertenezco a ese grupo porque me sacaron de ese grupo”.

Revisa también:

ADN

La actriz explicó que su salida se dio en un contexto particular: “A mí me sacaron porque estábamos en otro proyecto antes, y agarraron a todos y se fueron para otro canal, y a mí me dejaron fuera. O sea, grupos aparte sí se hacen, para qué estamos con cosas”.

El impacto emocional fue profundo. “Me dolió porque cuando uno tiene un equipo de trabajo donde vas a comer, donde hablas de lo que quieres, de lo que podías hacer (...) Y de repente todo eso se va, y cachaste que todos se fueron y tú te quedaste atrás, así como ‘¿Hola?’. Solo me sacaron a mí”, afirmó.

“Yo seguí en el canal donde estábamos, de hecho, sigo, en Después te Explico, y seguimos haciendo humor con Belloni, quien tampoco está en El Muro”, añadió.

Finalmente, aclaró que su salida se concretó tras un conflicto con un productor.

