Festival del Huaso de Olmué 2026: estos son los artistas confirmados y los días en que en se presentarán
Cantantes, músicos y humoristas dirán presente en El Patagual.
El verano chileno arrancará con uno de sus eventos más esperados: el 55º Festival del Huaso de Olmué, que se llevará a cabo en El Patagual entre el 15 y el 18 de enero de 2026.
La cita será transmitida en todas las plataformas de TVN y por su señal internacional, TV Chile, gracias a una alianza con Bizarro Live Entertainment.
El certamen, considerado el primer festival televisado de la temporada, será conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, dupla que repetirá su éxito en pantalla con una propuesta que combina música, humor y tradición.
La programación ya fue confirmada por la organización y contará con una variada parrilla de artistas nacionales e internacionales:
Jueves 15 de enero
- Musical Chileno
- Myriam Hernández
- Paul Vásquez
- Nicole
Viernes 16 de enero
- Los Patiperros (ganadores del Festival de Olmué 2025)
- Hijos de Mariana de Osorio
- Luck Ra
- Erwin Padilla
- Alanys Lagos y Toly Fu
Sábado 17 de enero
- Los de San Pablo
- Américo
- León Murillo
- Gepe
Domingo 18 de enero
- Silvanita y Los del Quincho
- Campeones de Cueca de Olmué 2025
- Ráfaga
- Artista por confirmar
- Entremares
Además, el evento incluirá la tradicional Competencia Folclórica, instancia dedicada a resaltar lo mejor de la música de raíz chilena. “Las bases están disponibles en el sitio oficial: https://www.tvn.cl/mas-de-tvn/festival-del-huaso-de-olmue-2026-bases-y-formulario-de-inscripcion”, informó la organización.
El llamado está abierto a autores, compositores e intérpretes con temas originales en géneros como cueca, tonada, vals, guaracha o trote, quienes podrán enviar sus canciones hasta el 14 de noviembre de 2025.
Las entradas ya están disponibles en www.puntoticket.com, invitando al público a disfrutar de una fiesta llena de identidad, emoción y talento chileno.
