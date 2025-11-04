Festival del Huaso de Olmué 2026: estos son los artistas confirmados y los días en que en se presentarán

El verano chileno arrancará con uno de sus eventos más esperados: el 55º Festival del Huaso de Olmué, que se llevará a cabo en El Patagual entre el 15 y el 18 de enero de 2026.

La cita será transmitida en todas las plataformas de TVN y por su señal internacional, TV Chile, gracias a una alianza con Bizarro Live Entertainment.

El certamen, considerado el primer festival televisado de la temporada, será conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, dupla que repetirá su éxito en pantalla con una propuesta que combina música, humor y tradición.

La programación ya fue confirmada por la organización y contará con una variada parrilla de artistas nacionales e internacionales:

Jueves 15 de enero

Musical Chileno

Myriam Hernández

Paul Vásquez

Nicole

Viernes 16 de enero

Los Patiperros (ganadores del Festival de Olmué 2025)

(ganadores del Festival de Olmué 2025) Hijos de Mariana de Osorio

Luck Ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero

Los de San Pablo

Américo

León Murillo

Gepe

Domingo 18 de enero

Silvanita y Los del Quincho

Campeones de Cueca de Olmué 2025

Ráfaga

Artista por confirmar

Entremares

Además, el evento incluirá la tradicional Competencia Folclórica, instancia dedicada a resaltar lo mejor de la música de raíz chilena. “Las bases están disponibles en el sitio oficial: https://www.tvn.cl/mas-de-tvn/festival-del-huaso-de-olmue-2026-bases-y-formulario-de-inscripcion”, informó la organización.

El llamado está abierto a autores, compositores e intérpretes con temas originales en géneros como cueca, tonada, vals, guaracha o trote, quienes podrán enviar sus canciones hasta el 14 de noviembre de 2025.

Las entradas ya están disponibles en www.puntoticket.com, invitando al público a disfrutar de una fiesta llena de identidad, emoción y talento chileno.