Festival del Huaso de Olmué 2026: estos son los artistas confirmados y los días en que en se presentarán

Cantantes, músicos y humoristas dirán presente en El Patagual.

Alejandro Basulto

El verano chileno arrancará con uno de sus eventos más esperados: el 55º Festival del Huaso de Olmué, que se llevará a cabo en El Patagual entre el 15 y el 18 de enero de 2026.

La cita será transmitida en todas las plataformas de TVN y por su señal internacional, TV Chile, gracias a una alianza con Bizarro Live Entertainment.

El certamen, considerado el primer festival televisado de la temporada, será conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, dupla que repetirá su éxito en pantalla con una propuesta que combina música, humor y tradición.

ADN

La programación ya fue confirmada por la organización y contará con una variada parrilla de artistas nacionales e internacionales:

Jueves 15 de enero

  • Musical Chileno
  • Myriam Hernández
  • Paul Vásquez
  • Nicole

Viernes 16 de enero

  • Los Patiperros (ganadores del Festival de Olmué 2025)
  • Hijos de Mariana de Osorio
  • Luck Ra
  • Erwin Padilla
  • Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero

  • Los de San Pablo
  • Américo
  • León Murillo
  • Gepe

Domingo 18 de enero

  • Silvanita y Los del Quincho
  • Campeones de Cueca de Olmué 2025
  • Ráfaga
  • Artista por confirmar
  • Entremares

Además, el evento incluirá la tradicional Competencia Folclórica, instancia dedicada a resaltar lo mejor de la música de raíz chilena. “Las bases están disponibles en el sitio oficial: https://www.tvn.cl/mas-de-tvn/festival-del-huaso-de-olmue-2026-bases-y-formulario-de-inscripcion”, informó la organización.

El llamado está abierto a autores, compositores e intérpretes con temas originales en géneros como cueca, tonada, vals, guaracha o trote, quienes podrán enviar sus canciones hasta el 14 de noviembre de 2025.

Las entradas ya están disponibles en www.puntoticket.com, invitando al público a disfrutar de una fiesta llena de identidad, emoción y talento chileno.

Tu contenido empezará después de la publicidad