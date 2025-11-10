;

Elecciones Presidenciales en Chile 2025: ¿Puedo votar con el carnet vencido? Esto dijo el Gobierno

Este domingo se realizará el proceso eleccionario donde se elegirá al nuevo Presidente o Presidenta de la República.

Este domingo 16 de noviembre se realizarán en Chile las Elecciones Presidenciales 2025, instancia en la cual la ciudadanía elegirá al nuevo Presidente o Presidenta de la República.

En total son 8 los aspirantes a La Moneda que definirán su destino mediante las urnas: Franco Parisi, Jeannette ⁠Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes ⁠Kaiser, José Antonio Kast, Eduard Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

Sin embargo, esto no es lo único que se definirá durante el domingo, ya que también habrá elecciones legislativas, donde se escogerán diputados y senadores.

Por ello, una de las dudas es qué tipo de documento se debe llevar a la hora de sufragar, algo a lo que el Gobierno respondió.

Elecciones Presidenciales en Chile 2025: ¿Puedo votar con el carnet vencido?

Desde el Gobierno señalaron que para acudir a votar, se debe llevar la cédula de identidad física o pasaporte.

Estos pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones, es decir, hasta el 16 de noviembre de 2024.

Asimismo, reforzaron el llamado a que se debe llevar lápiz de pasta azul. En caso de no tener, las mesas tendrán disponibles.

