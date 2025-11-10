Elecciones Presidenciales en Chile 2025: ¿Puedo votar con el carnet vencido? Esto dijo el Gobierno

Este domingo 16 de noviembre se realizarán en Chile las Elecciones Presidenciales 2025, instancia en la cual la ciudadanía elegirá al nuevo Presidente o Presidenta de la República.

En total son 8 los aspirantes a La Moneda que definirán su destino mediante las urnas: Franco Parisi, Jeannette ⁠Jara, Marco Enríquez-Ominami, Johannes ⁠Kaiser, José Antonio Kast, Eduard Artés, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nicholls.

Sin embargo, esto no es lo único que se definirá durante el domingo, ya que también habrá elecciones legislativas, donde se escogerán diputados y senadores.

Por ello, una de las dudas es qué tipo de documento se debe llevar a la hora de sufragar, algo a lo que el Gobierno respondió.

Elecciones Presidenciales en Chile 2025: ¿Puedo votar con el carnet vencido?

Desde el Gobierno señalaron que para acudir a votar, se debe llevar la cédula de identidad física o pasaporte.

Estos pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones, es decir, hasta el 16 de noviembre de 2024.

Asimismo, reforzaron el llamado a que se debe llevar lápiz de pasta azul. En caso de no tener, las mesas tendrán disponibles.