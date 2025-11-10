Claudio Romero apunta alto tras cambiar de entrenador: “Voy a ser uno de los mejores atletas del mundo defendiendo a Chile”

Durante la presentación de la nueva indumentaria del Team Chile, diversos deportistas se lucieron presentando la diversa ropa que podrán tener tanto para entrenar como para competir.

Quien sorprendió con su presencia en el Parque Estadio Nacional fue la presencia del récord nacional vigente y campeón sudamericano del lanzamiento del disco, Claudio Romero.

“Me entretuve un montón. Estaba nervioso pensando en qué podía hacer, entretenido y que no me funaran, pero entré a la pasarela y me sentí en mi elemento. Disfruté con los cabros en el backstage, estoy contento de venir. Es el mejor uniforme de Team Chile que he visto”, comentó a ADN TOP entre risas, valorando también el proceso que lo ha llevado a cambiar de entrenador tras haber competido en el Mundial de Atletismo en Japón.

“Desde 2019 estaba en la universidad y pudo atender todas mis necesidades hasta antes de los Juegos Olímpicos de París. En 2025 es mi primera temporada como atleta profesional. Es muy diferente. No puedo competir y volver a Chile, asi que me basé en Alemania. Estaba 14 del mundo y como priorizan a los top 10, cuando se bajaba alguno me llamaban a mí: con eso, entrenaba lunes y martes, el miércoles tenía que viajar y eso acortaba mi entrenamiento. Por eso no tuve el resultado que quería en el Mundial. Eso me llevó al cambio de entrenador”, explicó el formado en el Club Deportivo Universidad Católica, soñando en grande, aun cuando todavía su temporada no termina, pues competirá en los Juegos Bolivarianos.

“Es un proyecto para rescatar una medalla para Chile en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Quiero ir a ganar un oro en los Juegos Bolivarianos, pero no voy a entrenar específicamente para ese campeonato. Estamos en período básico, pero voy a ir a darlo todo”, recalcó Claudio Romero, confiado en lo que pueda hacer en 2026.

“Cambia la organización del año. Voy a mapear a qué campeonatos voy a ir y cómo me voy a preparar. Espero estabilidad, tener las mismas marcas que tuve a comienzos de año, 67, 69 metros todo el año y ojalá romper los 70 metros, con el récord sudamericano. Con el manager nuevo que tengo, mi nivel va a subir mucho. Voy a ser 15% mejor de lo que fui este año”, explicó el discóbolo, planteando su interés en sumarse a las Diamond League junto con Martina Weil.

“Ojalá calzar con Martina en las Diamond League. Ser el dúo chileno que está haciendo historia es un sueño”, valoró Claudio Romero, destacando cómo ha ido superando su participación con intentos nulos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Estoy chocho. Las cosas se han dado en un timming muy diferente al que creí, pero voy a ser uno de los mejores atletas del mundo defendiendo a Chile”, concluyó en ADN TOP el deportista de 25 años.