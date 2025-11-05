;

Sigue en prisión preventiva: Corte de Valdivia rechaza recurso de amparo presentado por defensa del diputado Mauricio Ojeda

El tribunal descartó ilegalidad en la decisión que mantuvo la prisión preventiva del parlamentario acusado de fraude al fisco.

Mario Vergara

Corte de Temuco fija audiencia para revisar desafuero de diputado Mauricio Ojeda por Caso Convenios

Corte de Temuco fija audiencia para revisar desafuero de diputado Mauricio Ojeda por Caso Convenios / Pablo Ovalle Isasmendi

La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó este miércoles el recurso de amparo presentado por la defensa del diputado independiente y exintegrante de la bancada del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, quien permanece en prisión preventiva por su presunta participación en delitos de corrupción vinculados al caso GORE La Araucanía.

El recurso buscaba revertir la resolución de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que a mediados de octubre ordenó el reingreso de Ojeda a prisión preventiva, tras haber obtenido previamente una rebaja en las medidas cautelares por parte del Juzgado de Garantía de Temuco.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada de Valdivia —integrada por las ministras Marcela Araya Novoa y Karina Ormeño Soto, además del abogado integrante Ricardo Hernández Medina— desestimó que existiera un actuar ilegal de los jueces recurridos.

“La Corte de Apelaciones valoró los antecedentes en un contexto de gravedad institucional y cuantía del daño al patrimonio público, concluyendo que la prisión preventiva constituía la única medida proporcional y eficaz para asegurar la comparecencia del imputado al juicio y la eventual ejecución de una pena privativa de libertad”, señala la resolución, publica La Tercera.

El fallo agrega que la decisión de mantener la medida cautelar se basa en la etapa procesal en la que se encuentra el caso, donde el Ministerio Público solicita una pena de 19 años de prisión, y en las conductas del imputado que —según la parte querellante— podrían entorpecer el juicio oral o afectar la precisión de las pruebas.

