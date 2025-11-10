;

Desinformación en tiempos de elecciones: alertan sobre el aumento de fake news en América Latina

Los ciberdelincuentes aprovechan este contexto para manipular la opinión pública y ejecutar fraudes digitales.

Matías Méndez

En un entorno donde la información circula a velocidad récord, los periodos electorales se han convertido en terreno fértil para la desinformación.

De acuerdo con Kaspersky, el aumento de noticias falsas, mensajes manipulados y enlaces maliciosos en redes sociales busca no solo distorsionar el debate democrático, sino también atraer a usuarios hacia estafas digitales y robo de datos personales.

Un estudio de la compañía, realizado junto a la consultora CORPA, reveló que el 45% de los latinoamericanos no sabe reconocer una fake news, mientras que el 94% ha tenido contacto con al menos una noticia falsa en el último año.

En Chile, aunque la cifra de quienes logran identificar estos contenidos mejoró respecto a 2020, la vulnerabilidad sigue siendo alta, especialmente entre los jóvenes de 25 a 34 años, el grupo más expuesto a la manipulación digital.

“Durante las elecciones, no todo lo que circula en redes es real. Muchos contenidos están diseñados para provocar emociones y manipular decisiones”, advirtió Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.

El experto alertó que las herramientas de inteligencia artificial, como los deepfakes, están haciendo que las noticias falsas sean cada vez más difíciles de detectar, aumentando el riesgo de fraude y desinformación.

Para evitar caer en engaños, Kaspersky recomienda consultar solo fuentes oficiales, desconfiar de enlaces sospechosos, contrastar la información y reforzar la seguridad digital con soluciones que detecten sitios maliciosos.

