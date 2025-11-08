Revolución dental: crean sustancia que genera esmalte tan resistente como el original

Investigadores de la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, lideran un esfuerzo internacional que podría revolucionar las visitas al dentista. El equipo ha desarrollado un gel con potencial regenerativo capaz de reparar y reemplazar el esmalte dental dañado, llenando así un vacío crítico en la medicina regenerativa humana: la incapacidad natural del esmalte para restaurarse una vez deteriorado.

El nuevo material tiene como objetivo combatir la caries dental, un problema de salud pública de gran magnitud, mediante la restauración de la capa protectora del diente. Este gel innovador imita el proceso natural de formación del esmalte y puede aplicarse directamente para rellenar fisuras en los dientes o sobre la dentina expuesta (la capa ósea debajo del esmalte).

El científico farmacéutico Abshar Hasan, de la Universidad de Nottingham, explicó que la aplicación del material sobre esmalte erosionado o dentina promueve el crecimiento de cristales de forma “integrada y organizada”, recuperando la arquitectura de un esmalte sano y natural. Para lograr esta imitación, los investigadores replicaron la estructura natural de proteínas, la amelogenina, utilizando en su lugar unas proteínas sintéticas denominadas recombinámeros similares a la elastina (ELR).

Esta estructura sintética funciona como un andamio que estimula la formación de nuevo esmalte a través de un proceso llamado mineralización epitaxial. Los nuevos cristales se forman a partir del calcio y el fosfato presentes en la saliva, o en una solución de laboratorio, y, fundamentalmente, se alinean a la perfección con los cristales del esmalte o dentina preexistente.

Las pruebas de laboratorio han demostrado que el esmalte resultante no solo se integra perfectamente, sino que también posee la resistencia del material que reemplaza. Hasan señaló que las propiedades mecánicas de los tejidos regenerados fueron testeadas en condiciones que simulan la vida real, como el cepillado, la masticación y la exposición a alimentos ácidos, y el esmalte regenerado se comportó “igual que el esmalte sano”.

A pesar de ser considerado uno de los métodos más prometedores hasta la fecha —fácil y rápido de aplicar, incluso por un dentista—, el avance aún requiere pruebas exhaustivas en bocas humanas reales para determinar su seguridad y eficacia fuera del laboratorio. Los investigadores, que han fundado una startup para comercializar la tecnología, concluyeron que su método podría ofrecer una “solución integral para la regeneración del esmalte dental, independientemente del nivel de erosión”. La investigación fue publicada en la revista Nature Communications.