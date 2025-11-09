Científicos creen haber resulto la razón por la que los pájaros cantan al amanecer

El coro del amanecer, un fenómeno observado en pájaros de todo el mundo, siempre ha sido un enigma. Un nuevo estudio, aún en fase de preimpresión, ha explorado este comportamiento en pinzones cebra (Taeniopygia guttata) en cautiverio, sugiriendo que la intensidad de su canto no es solo un saludo al sol, sino que está impulsada por horas de “preparación” e “impaciencia” acumuladas antes del amanecer.

El equipo de investigación, liderado por la bióloga Ednei Barros dos Santos del Instituto Coreano de Investigación Cerebral, partió de la observación de que, aunque los pinzones machos cantan cientos de canciones en un laboratorio bien iluminado, permanecen en completo silencio en la oscuridad. Esto llevó a los científicos a indagar cómo interactúa el ciclo de luz y oscuridad con la explosión vocal matutina, publica ScienceAlert.

En los experimentos, los investigadores retrasaron artificialmente la salida del sol en tres horas. Descubrieron que el ritmo del canto de los pinzones se intensificó notablemente y comenzó incluso antes en comparación con los días de amanecer normal. Esto se debe a que, al retrasar la luz, los pájaros no durmieron más, sino que se despertaron a su hora habitual, moviéndose activamente en la oscuridad mientras reprimían su canto.

La “impaciencia” de las aves se hizo aún más evidente en un ingenioso montaje experimental: a los pájaros se les ofreció un interruptor que activaba 10 segundos de luz temprana. Los pinzones en la configuración de amanecer retrasado encendían esta luz con frecuencia, un comportamiento que no se observaba cuando el amanecer llegaba a tiempo.

Los investigadores proponen que los pájaros se despiertan en la oscuridad, mucho antes de que salga el sol, probablemente a través de mecanismos hormonales asociados a la melatonina. Su motivación intrínseca para cantar aumenta, pero el canto espontáneo se ve suprimido por la oscuridad, lo que resulta en una explosión vocal intensa cuando finalmente llega la luz.

Este canto matutino intenso podría cumplir una función práctica: ayudar a las aves a calentar sus vocalizaciones después del descanso nocturno para afinar rápidamente su interpretación y, potencialmente, mejorar sus posibilidades de éxito reproductivo durante el día. El equipo sugiere que estos mecanismos observados en pinzones cebra podrían ser aplicables, al menos en parte, al coro del amanecer que se observa en aves canoras silvestres. La investigación fue publicada en el repositorio bioRxiv.