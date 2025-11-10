;

Encapuchados atacan a cantante que estará en el Festival de Olmué: fue víctima de intento de encerrona

Pocos días después de que fuera confirmada su presentación en El Patagual, sufrió este asalto cuando se transportaba en el bus de su gira.

La cantante chilena de cumbias rancheras Alanys Lagos, quien se presentará el 16 de enero en el Festival del Huaso de Olmué 2026, enfrentó un angustiante episodio mientras viajaba junto a su equipo hacia Copiapó, donde tenía una presentación.

A través de su cuenta de Instagram, la artista relató los detalles del incidente. “Les quiero contar lo que nos pasó en la madrugada, veníamos viajando de Santiago a Copiapó y a eso como de las 5 de la mañana pasamos el peaje de Tongoy, y más adelantito sentimos que el bus paró así bien fuerte”, contó.

“Y me cuentan los choferes del bus, los tíos y la Margarita que es nuestra tour manager, que unos encapuchados como que intentaron hacernos una encerrona, pero obviamente gracias a los tíos del bus no pudieron, ellos partieron rápido y esquivaron a los tipos encapuchados”, añadió.

Posteriormente, la cantante mostró el daño que dejó el intento de asalto en el vehículo. “Creemos nosotros que fue un impacto de bala que justo impactó en el vidrio del lado derecho donde iba la Margarita sentada, y gracias a Dios la bala pasó por detrás de ella”, dijo.

A pesar del susto, la intérprete agradeció que todos salieron ilesos. “Gracias a Dios no pasó nada, por eso yo encuentro que siempre es importante orar antes de salir de un lugar, siempre estar hablando con Dios”, planteó.

“Porque estoy más que segura que el único que nos estuvo cuidando ahí en todo momento fue él. Podría haber pasado algo, pero no, no fue así. Así que eso, gracias a Dios estamos ya en Copiapó y ya preparándonos para salir a darlo todo el día de hoy en el escenario”, concluyó.

