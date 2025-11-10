De “indignante” a “nos sorprende”: las reacciones de Jara y comando de Matthei por presunto vínculo de Fontaine con pago a trolls
Desde el equipo de la exalcaldesa llamaron a que el comando de José Antonio Kast, donde Bernardo Fontaine forma parte, tiene que “dar respuesta”.
La candidata presidencial Jeannette Jara y el comando de Evelyn Matthei se refirieron al reportaje de Reportea que vincula a las AFP y a la fundación de Bernardo Fontaine con el pago a uno de los bots y trolls que las habrían atacado en redes sociales.
Mediante su cuenta de la red social X, la abanderada del oficialismo calificó como “indignante” la situación, que también habría involucrado campañas para frenar reformas al sistema de pensiones.
“Los mismos que decían ‘con tu plata no’ usaban justamente la plata de las y los trabajadores para financiar campañas sucias, promover el odio y atacar a quienes piensan distinto”, escribió Jeannette Jara.
Comando de Evelyn Matthei
En tanto, el presidente de la UDI y miembro del comando de Evelyn Matthei, Guillermo Ramírez, dijo que “estos antecedentes refieren eventualmente a una persona que ahora está en el comando de José Antonio Kast. Por lo tanto, esa es una pregunta para ellos y no para nosotros”.
Consultado sobre el oficio que presentará el Frente Amplio ante la Superintendencia de Pensiones por el posible uso de fondos de la Asociación de las AFP en las campañas políticas, indicó que “la transparencia es un valor muy importante para nosotros”.
Por su parte, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli y también miembro del comando de Matthei, expresó que “nos sorprende esto que nos enteramos, pero será él y el comando de José Antonio Kast quienes tienen que dar respuesta sobre lo que ellos realizaron”.
