De “indignante” a “nos sorprende”: las reacciones de Jara y comando de Matthei por presunto vínculo de Fontaine con pago a trolls

La candidata presidencial Jeannette Jara y el comando de Evelyn Matthei se refirieron al reportaje de Reportea que vincula a las AFP y a la fundación de Bernardo Fontaine con el pago a uno de los bots y trolls que las habrían atacado en redes sociales.

Mediante su cuenta de la red social X, la abanderada del oficialismo calificó como “indignante” la situación, que también habría involucrado campañas para frenar reformas al sistema de pensiones.

“Los mismos que decían ‘con tu plata no’ usaban justamente la plata de las y los trabajadores para financiar campañas sucias, promover el odio y atacar a quienes piensan distinto”, escribió Jeannette Jara.

¡Indignante! Como muestra este reportaje, los mismos que decían “con tu plata no” usaban justamente la plata de las y los trabajadores para financiar campañas sucias, promover el odio y atacar a quienes piensan distinto. Mientras decían defender tus ahorros en las AFP, en… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) November 10, 2025

Comando de Evelyn Matthei

En tanto, el presidente de la UDI y miembro del comando de Evelyn Matthei, Guillermo Ramírez, dijo que “estos antecedentes refieren eventualmente a una persona que ahora está en el comando de José Antonio Kast . Por lo tanto, esa es una pregunta para ellos y no para nosotros”.

Consultado sobre el oficio que presentará el Frente Amplio ante la Superintendencia de Pensiones por el posible uso de fondos de la Asociación de las AFP en las campañas políticas, indicó que “la transparencia es un valor muy importante para nosotros”.