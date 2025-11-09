Quedó en prisión preventiva: hombre es imputado por asesinar a su abuela lanzándole agua caliente

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Luis Lagos, el joven de 21 años que fue formalizado por el delito de parricidio tras provocar la muerte de su abuela al lanzarle agua caliente. La decisión fue obtenida por la fiscal regional de Chillán, Maritza Camus, durante la audiencia de formalización realizada este domingo.

La fiscal Camus detalló la cronología de la brutal agresión: “el 2 de octubre el imputado arrojó un hervidor con agua caliente por una ventana, mientras la adulta mayor, de 74 años, estaba en el baño”. Producto de las graves quemaduras, la víctima debió ser internada primero en el Hospital Regional de Chillán y luego trasladada al de Concepción, donde falleció el 31 de octubre, semanas después del ataque.

Durante la audiencia, la fiscalía argumentó que la libertad de Luis Lagos “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”. El tribunal acogió la solicitud y decretó la prisión preventiva, considerando la gravedad del delito y el riesgo que representa el imputado.

Además de la medida cautelar, el Juzgado de Garantía de Chillán fijó un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía, en colaboración con la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, realice la investigación completa de este lamentable caso de violencia intrafamiliar.