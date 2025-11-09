;

Hallan cadáver de mujer de 60 años con lesiones de terceros en carretera Freire-Villarrica

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Brigada de Homicidios (BH) de Temuco se constituyeron en el sector de Suevia para investigar el caso.

Mario Vergara

Hallan cadáver de mujer de 60 años con lesiones de terceros en carretera Freire-Villarrica

Hallan cadáver de mujer de 60 años con lesiones de terceros en carretera Freire-Villarrica / felipe serra jana

Un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) se constituyó en la carretera que une las comunas de Freire y Villarrica, en la Región de La Araucanía, para investigar el hallazgo del cadáver de una mujer. El cuerpo fue encontrado durante la madrugada en el sector de Suevia, generando una inmediata respuesta de las autoridades policiales y judiciales.

El comisario Daniel Penroz, de la Brigada de Homicidios (BH) de Temuco, detalló que la víctima es una mujer de 60 años de edad. Tras el examen externo del cadáver, se pudo confirmar que la mujer “presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceras personas”, lo que implica preliminarmente la intervención de terceros en su muerte.

Revisa también:

ADN

Debido a la naturaleza del hallazgo y las lesiones evidentes, el fiscal Carlos Obreque también se estableció en el sitio del suceso para colaborar y dirigir las primeras diligencias de la investigación, informa La Tercera.

El comisario Penroz señaló que la situación se considera una “investigación en curso” y que la BH de Temuco está realizando todos los peritajes y diligencias de rigor. El objetivo principal es poder establecer la identidad de la víctima de manera formal y, crucialmente, la posible participación de imputados en este crimen.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad