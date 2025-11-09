Hallan cadáver de mujer de 60 años con lesiones de terceros en carretera Freire-Villarrica

Un equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) se constituyó en la carretera que une las comunas de Freire y Villarrica, en la Región de La Araucanía, para investigar el hallazgo del cadáver de una mujer. El cuerpo fue encontrado durante la madrugada en el sector de Suevia, generando una inmediata respuesta de las autoridades policiales y judiciales.

El comisario Daniel Penroz, de la Brigada de Homicidios (BH) de Temuco, detalló que la víctima es una mujer de 60 años de edad. Tras el examen externo del cadáver, se pudo confirmar que la mujer “presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceras personas”, lo que implica preliminarmente la intervención de terceros en su muerte.

Debido a la naturaleza del hallazgo y las lesiones evidentes, el fiscal Carlos Obreque también se estableció en el sitio del suceso para colaborar y dirigir las primeras diligencias de la investigación, informa La Tercera.

El comisario Penroz señaló que la situación se considera una “investigación en curso” y que la BH de Temuco está realizando todos los peritajes y diligencias de rigor. El objetivo principal es poder establecer la identidad de la víctima de manera formal y, crucialmente, la posible participación de imputados en este crimen.