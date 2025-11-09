Gracias a denuncia de colegio: detienen a hombre de 47 años acusado de violación de menor de edad / Diego Martin

Un hombre chileno de 47 años fue detenido este domingo en Arica bajo la acusación del delito de violación de una menor de edad. La detención se llevó a cabo tras las diligencias investigativas realizadas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI Arica.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una profesional de un establecimiento educacional. La denuncia alertaba sobre una estudiante del recinto que había manifestado ser víctima de ilícitos de índole sexual.

La jefa de la Brisex Arica, subprefecta Palmira Mella, detalló el trabajo realizado por el equipo policial. Las indagatorias incluyeron la toma de declaraciones, la fijación del sitio del suceso y un examen gineco forense, entre otras diligencias. Estos antecedentes fueron cruciales para “determinar la participación de un sujeto de 47 años de edad como imputado del delito”.

Una vez que la PDI logró ubicar y detener al imputado, este fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía por instrucción de la Fiscalía Local de Arica.

Tras el control de detención y formalización por el grave ilícito, el sujeto quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.