Tormentas eléctricas en La Araucanía dejan granizos del tamaño de pelotas de ping pong

El inusual fenómeno meteorológico, con intensas lluvias y relámpagos, obligó a Senapred a mantener una “alerta temprana preventiva” en la región.

Mario Vergara

Una inusual y violenta condición meteorológica impactó este fin de semana a la Región de La Araucanía y a sus regiones vecinas, caracterizada por intensas lluvias, truenos, relámpagos y la caída de granizos de un tamaño pocas veces visto en la zona. La situación ha llevado a las autoridades a decretar y mantener una “alerta temprana preventiva” en el territorio.

El director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Ian Gorayeb, informó esta mañana sobre la extensión de la medida preventiva. Gorayeb señaló que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha modificado su aviso a una alerta de tormentas eléctricas que se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten, razón por la cual Senapred ha mantenido y ampliado su alerta temprana preventiva.

El fenómeno meteorológico no tardó en ser documentado por los habitantes de La Araucanía, quienes compartieron registros de los efectos de las tormentas que alcanzaron gran parte del territorio local.

Lo que más generó asombro durante la jornada del sábado fue la precipitación de granizos con dimensiones inusuales. Especialmente, esto ocurrió en algunos sectores de la comuna de Loncoche.

En Loncoche, la población huyó a refugiarse mientras documentaban el inusual evento: la caída de granizos que algunos describieron con el porte de canicas y otros del tamaño de una pelota de ping pong, a plena luz del día.

