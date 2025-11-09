Hombre es asesinado a tiros frente a su pareja en violento ataque en Quilicura

Santiago

Un hombre de nacionalidad peruana fue asesinado la noche del sábado en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, tras recibir múltiples disparos mientras caminaba junto a su pareja.

El ataque ocurrió cerca de las 23:00 horas en la intersección de calle Las Garzas con Pasaje 20, cuando fue interceptado por un grupo de desconocidos.

Según informó el fiscal Javier Rojas, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), “la víctima transitaba con su pareja cuando fue interceptada por sujetos que lo esperaban en una intersección de la comuna para seguirlo y dispararle con un arma de fuego por la espalda”.

El comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, detalló que el hombre fue abordado por tres individuos a rostro cubierto, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Los equipos del Laboratorio de Criminalística y la Fiscalía ECOH realizan peritajes en el sitio del suceso para determinar la dinámica de los hechos y dar con los responsables del crimen. Hasta ahora, no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del ataque.