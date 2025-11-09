La llaman un verdadero milagro: nació sin cerebro y le dijeron que viviría máximo hasta los 5 años, ahora cumplió 20

Una joven de Nebraska, que nació con una condición extremadamente rara y fue considerada un “milagro”, ha desafiado todas las expectativas médicas al cumplir 20 años. Alex Simpson celebró su cumpleaños el 4 de noviembre, décadas después de que los médicos dijeran a su familia que no viviría más allá de los cuatro años.

La familia Simpson conoció el diagnóstico de su hija dos meses después de su nacimiento. Alex padece hidranencefalia, una afección poco común que la dejó con una cantidad de materia cerebral equivalente a “un dedo meñique” en la base del cráneo. En aquel momento, el pronóstico era devastador: no superaría los cuatro años de edad.

Según relata el The New York Post, el padre de Alex, Shawn Simpson, relató el miedo inicial de la familia, pero destacó que su fe fue el pilar que les permitió seguir adelante a lo largo de las dos décadas. A pesar de que la condición de Alex implica la ausencia de las partes del cerebro responsables de las funciones de visión y audición, su familia sostiene que ella es mucho más consciente de su entorno de lo que la gente podría imaginar.

Su hermano de 14 años, SJ, explicó al medio local KETV que Alex tiene una sorprendente capacidad para percibir el estado emocional de quienes la rodean. “Supongamos que alguien está estresado a su alrededor. Puede que no pase nada —incluso que no haya ningún ruido— pero Alex lo notará. Sentirá algo”, afirmó. Incluso, SJ relató una conexión más profunda: “Si mi abuela tiene dolor de espalda, irradiará ese dolor; es increíble”.

Mario Vergara Ampliar

El joven hermano se mostró orgulloso de Alex, y destacó que ha dedicado mucho tiempo a investigar la condición de su hermana para aprender la mejor manera de brindarle apoyo. La historia de Alex Simpson es una fuente de inspiración para toda su familia, que la celebra como un verdadero “milagro” de la vida y la fortaleza humana.