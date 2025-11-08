“Una cita de 20 minutos con un depredador de Tinder destruyó mi vida durante años”

Una mujer identificada como Nadia ha roto su silencio para relatar el calvario de amenazas de muerte y abuso psicológico que sufrió durante años, luego de pasar tan solo 20 minutos en una cita con el condenado depredador sexual y estafador Christopher Harkins. Nadia, masajista deportiva, forma parte de las seis mujeres que compartieron sus traumáticas experiencias con Harkins en el podcast de BBC Disclosure: Matched with a Predator, un caso que ha desvelado fallos en la respuesta de la policía escocesa.

El acoso, según Nadia, comenzó inmediatamente después de que ella decidiera terminar abruptamente la cita en Glasgow debido a una serie de “señales de alerta”. Harkins la había invitado a su apartamento, el cual se encontraba completamente vacío de muebles salvo por un televisor sobre unas cajas. La situación se tornó tensa cuando ella derramó accidentalmente un poco de bebida, a lo que Harkins respondió con una furiosa reprimenda, llamándola “torpe” y “payasa”. Aterrada, Nadia se marchó rápidamente, pensando que el episodio había terminado, relata la BBC.

Sin embargo, el rechazo actuó como un detonante para Harkins, quien inmediatamente comenzó a acosar a Nadia con un aluvión de llamadas y mensajes insultantes y amenazantes. Nadia, de 34 años, afirma que Harkins la amenazó con lanzarle una bomba molotov a su casa, matarla y atacar a su padre. Los mensajes también incluyeron abusos sobre su físico, donde la llamó repetidamente “vaca gorda” y “cerda”. Este acoso tuvo un impacto devastador en su salud mental y autoestima, que le había costado mucho recuperar.

La investigación de la BBC reveló que al menos 11 mujeres intentaron denunciar a Harkins ante la policía escocesa desde el año 2012 por agresiones físicas, amenazas, fraudes y abusos. Pese a la magnitud de las acusaciones, la policía no inició una investigación formal hasta finales de 2019. La inspectora jefa Lyndsay Laird explicó que las denuncias anteriores se trataron de forma aislada y se enfocaron “principalmente en su situación financiera”, al considerarse investigaciones civiles. Sin embargo, varias víctimas aseguran haber denunciado agresiones físicas y acoso sexual años antes de la investigación.

Harkins pasó casi una década cometiendo delitos contra al menos 30 mujeres que conoció online en Escocia y Londres. Fue declarado culpable de 19 delitos contra 10 mujeres, incluyendo violencia física y sexual. Finalmente fue encarcelado en 2024 con una condena de 12 años de prisión. Harkins se declaró culpable de robar más de £214.000 (US$282.000) a mujeres mediante estafas de viajes y esquemas de inversión. Nadia lamenta que la falta de acción policial permitió que una mujer fuera violada por Harkins solo dos meses después de su propia cita fallida.

Tanto Nadia como otras víctimas han exigido una disculpa formal a la policía escocesa por no haber detenido a Harkins antes, lo que habría evitado más sufrimiento. Si bien la policía declaró que esperaban que la experiencia “no se repita ahora”, Nadia afirma que “deberían haber actuado antes”. Hoy, Nadia, madre de dos hijos, ha logrado reconstruir su vida y su confianza, reconociendo que es una persona “mucho más segura de sí misma” que ha aprendido a “nunca más ignorar una señal de alerta”.